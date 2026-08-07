Se elevan a 24 los medios aéreos que trabajan en el incendio de Niebla, en Huelva

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El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha elevado a situación operativa 2 la fase de emergencia del Plan Infoca por el que desde ayer se está registrando en Niebla (Huelva) y se ha solicitado la incorporación de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Así lo ha confirmado el propio consejero y la Emergencias de Andalucía (EMA) a través de redes sociales, en un mensaje en el que además se solicita a la ciudadanía seguir las indicaciones de los operativos y evitar la zona.

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En una comparecencia ante los medios a última hora de la tarde Sanz ha informado de que presentaba una situación de "extrema complejidad" tras haberse registrado cuatro cambios radicales de viento que "han dejado el tercio delantero de la cabeza del fuego fuera de la capacidad de extinción".

Asimismo, ha indicado que se ha tomado la decisión técnica de retirar los medios aéreos de esa zona concreta ante el "alto riesgo e inestabilidad" que supone para los efectivos, redistribuyéndolos para asegurar el resto del perímetro.

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El consejero ha explicado que la dinámica del incendio se ha visto condicionada por las rachas de viento en la provincia: "El fuego, que inicialmente avanzaba en dirección oeste-suroeste, realizó un giro en forma de 'L' hacia el noroeste, para posteriormente volver a rolar de forma radical hacia el oeste-suroeste".

Esta evolución ha generado un choque entre el incendio de superficie y el de altura, provocando un constante "paveseo" -salto de ascuas e incandescencias- en todas direcciones.

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"Incremento constante de focos secundarios"

"Existe un incremento constante de focos secundarios que hace inabarcable el avance en ese punto: por mucha agua que se descarga, en el tiempo en que las aeronaves tardan en recargar, ya se han generado nuevos focos", ha señalado Sanz, quien ha enfatizado que el uso de agua en la cabeza del fuego resultaba ineficaz.

La situación no prevé una mejora inmediata ya que las previsiones meteorológicas apuntan a que sobre la medianoche el viento vuelva a rolar hacia el noroeste en un nuevo giro en 'L', acompañado de temperaturas que se mantendrán elevadas durante la madrugada.

Para combatir las llamas, el dispositivo mantiene un amplio despliegue compuesto por más de 150 profesionales -entre bomberos forestales y técnicos especialistas del Plan Infoca y la Agencia de Emergencias-, apoyados por 24 medios aéreos (11 helicópteros y 13 aviones) y cinco unidades de maquinaria pesada ( bulldozers ).

Los trabajos terrestres, ha indicado el consejero, se centran actualmente en reforzar las líneas de defensa. Se ha ampliado el cortafuegos previo a la planta de residuos de Villarrasa y se trabaja en una nueva línea de protección en esa misma área, además de la aplicación continua de líquido retardante en varios puntos del perímetro.

En cuanto a la afectación a la población, Sanz ha indicado que la cifra de personas desalojadas de manera preventiva asciende a 66: "A los 23 evacuados en la primera jornada se sumaron tres residentes de dos viviendas tras un corte viario y, recientemente, 40 vecinos de la zona de La Florida. Todos han sido reubicados con familiares o allegados, por lo que no ha sido necesaria la apertura de albergues de acogida".

Las carreteras HU-3106 (que une Niebla con Valverde del Camino) y la A-493 permanecen cortadas para facilitar el paso de los retenes.

Sanz ha querido reconocer el "esfuerzo extraordinario" de los alcaldes de Niebla, Villarrasa y Valverde del Camino, así como el trabajo de la Guardia Civil, Policía Adscrita, 061 y consorcios de bomberos, intervenientes en condiciones extremas con temperaturas superiores a los 40 °C.