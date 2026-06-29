Mabel Cupet Sevilla, 29 JUN 2026 - 18:30h.

Se trata de un homenaje al guitarrista del municipio y una iniciativa que forma parte del 59º Gazpacho Andaluz

Las piezas se emitirán cada día tras las campanadas del mediodía desde el Ayuntamiento

Compartir







Las campanas del Ayuntamiento de Morón de la Frontera, Sevilla, incorporan un nuevo sonido muy vinculado a la identidad flamenca del municipio. Hasta el próximo 4 de julio, cada mediodía, tras las campanadas de las 12:00 horas, se reproducirán cinco falsetas interpretadas por el guitarrista Paco del Gastor.

La iniciativa se enmarca dentro de la programación del 59º Gazpacho Andaluz, el festival flamenco más emblemático de la localidad, que este año rinde homenaje al reconocido guitarrista del municipio sevillano por su trayectoria artística.

Un homenaje sonoro desde el Ayuntamiento

Según fuentes municipales, las piezas han sido grabadas recientemente por el propio artista y se emitirán diariamente como parte de un reconocimiento público a su figura. Según detalló, se trata de composiciones de reciente creación que fueron registradas hace apenas unos días, concebidas expresamente para esta ocasión.

El programa está compuesto por cinco interpretaciones flamencas, dos por soleá, dos por bulería y una por tiempos, con una duración aproximada de tres minutos.

Cinco composiciones inspiradas en Morón

Estas piezas se integrarán en el sonido habitual de las campanas del Consistorio, convirtiéndose en un elemento distintivo durante las semanas previas al festival.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Durante la presentación, Paco del Gastor se mostró emocionado por el homenaje y recordó su vínculo con el Gazpacho Andaluz, en el que asegura haber participado desde sus orígenes.

El guitarrista definió las nuevas composiciones como “cinco variaciones, cinco lágrimas”, inspiradas en Morón de la Frontera y en su tradición flamenca, a la que ha dedicado gran parte de su carrera.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Reconocimiento en vida a una figura del flamenco local

El alcalde de Morón, Juan Manuel Rodríguez, subrayó la importancia de poder rendir homenaje en vida a una de las figuras más representativas del patrimonio cultural del municipio.

El regidor destacó además la relevancia de su legado dentro de la identidad flamenca local y su estrecha vinculación con el festival.

Una programación centrada en el artista

La instalación sonora servirá como antesala del Gazpacho Andaluz y se complementará con una exposición dedicada a la figura de Paco del Gastor.

El conjunto de actividades forma parte de una programación que este año gira en torno a su trayectoria y a la tradición flamenca de Morón de la Frontera.

Un artista local de gran trayectoria

Paco del Gastor es un guitarrista flamenco nacido en Morón de la Frontera, vinculado a una de las sagas más reconocidas del toque flamenco de la zona.

Es conocido por su estilo ligado a la tradición de la escuela guitarrística de Morón, caracterizada por un toque muy personal, sobrio y profundamente rítmico, especialmente en palos como la soleá y la bulería. Su forma de tocar está muy conectada con el flamenco más “de raíz”, heredero de figuras históricas del municipio.

A lo largo de su trayectoria ha sido un referente local y una figura muy respetada dentro del flamenco tradicional, participando en festivales y eventos destacados como el Gazpacho Andaluz de Morón, uno de los festivales flamencos más antiguos de Andalucía. Su nombre está especialmente asociado a la conservación y transmisión del estilo guitarrístico propio de su localidad.