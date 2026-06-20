Mabel Cupet Sevilla, 20 JUN 2026 - 21:51h.

Alumnos, docentes y personal del IES Las Banderas sorprendieron a Antonio Orihuela en su último día antes de la jubilación

La comunidad educativa reconoce la trayectoria de quien ha sido durante años profesor, jefe de estudios y referente para varias generaciones

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Los pasillos del IES Las Banderas de El Puerto de Santa María, Cádiz, se llenaron de aplausos, emoción y agradecimiento para despedir a una de las figuras más queridas del centro. Antonio Orihuela, profesor y jefe de estudios durante años, recibió un homenaje sorpresa con motivo de su jubilación, protagonizado por alumnos, docentes y personal educativo.

La escena, compartida posteriormente por el instituto en redes sociales, refleja el cariño y el respeto que el docente ha cosechado a lo largo de su trayectoria profesional. Decenas de estudiantes y compañeros se congregaron para rendir tributo a quien ha dedicado buena parte de su vida a la enseñanza pública, convirtiendo un día cualquiera en un recuerdo imborrable sobre todo para Antonio.

Un reconocimiento inesperado

Antonio Orihuela, que durante años ha desempeñado su labor como docente y jefe de estudios, desconocía por completo la sorpresa que le esperaba. Al salir al encuentro de sus compañeros y estudiantes, se encontró rodeado de decenas de personas que quisieron agradecerle públicamente su dedicación.

La emoción se hizo visible desde el primer momento. Entre aplausos, sonrisas y numerosas muestras de afecto, el homenajeado recorrió las instalaciones recibiendo el reconocimiento de quienes han compartido con él aulas, proyectos y experiencias educativas a lo largo de los años.

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Una huella que permanece

El propio instituto ha compartido imágenes del homenaje a través de sus redes sociales, acompañadas de un mensaje en el que pone en valor la figura de Antonio Orihuela y su aportación a la enseñanza pública.

"Merecidísimo reconocimiento a la larga trayectoria de nuestro jefe de estudios, que culmina su gran labor en la enseñanza pública. Buen profesor, gran jefe de estudios y excepcional persona. Será muy difícil ocupar su puesto. ¡A por esa merecida jubilación, compañero!", expresaron desde el centro educativo.

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Las imágenes del homenaje no tardaron en despertar la reacción de antiguos alumnos, docentes y personas vinculadas al instituto, que aprovecharon la ocasión para compartir mensajes de felicitación y agradecimiento.

El comienzo de una nueva etapa

Entre los numerosos comentarios destacan palabras cargadas de admiración hacia una figura que ha dejado una profunda huella tanto en el ámbito académico como en el personal. Muchos coinciden en señalar su capacidad para acompañar, orientar y contribuir al crecimiento de varias generaciones de estudiantes.

Con este homenaje, el IES Las Banderas cierra una etapa importante de su historia y despide a uno de sus profesionales más apreciados. Antonio Orihuela inicia ahora una nueva etapa lejos de las aulas, pero con el reconocimiento y el cariño de toda una comunidad educativa que difícilmente olvidará su legado.