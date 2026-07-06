Manuel Pimentel Jaén, 06 JUL 2026 - 12:39h.

La clienta de un restaurante, celíaca de nacimiento, ha denunciado en sus redes sociales el comentario ofensivo por parte de un restaurante

El restaurante ha pedido disculpas y achaca este “lamentable hecho” a la “mala praxis” de un empleado concreto

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Un establecimiento hostelero de Jaén se ha situado en el centro de la polémica por insultar a una clienta celíaca a través de un apunte en el ticket de la cuenta.

La afectada, que padece esta enfermedad de nacimiento, ha denunciado a través de sus redes sociales el trato recibido en dicho restaurante del que era clienta habitual: “Siempre me habían tratado correctamente”, pero “lo ocurrido en esta última visita ha sido inaceptable”.

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La mujer explica que había pedido una cerveza sin gluten, indicando al camarero su condición de celíaca. “El servicio inicialmente pareció diligente al ajustar una de las tapas para asegurar que fuera apta para mí”, explica la clienta.

Hasta ese momento todo transcurrió con normalidad, pero al pedir la cuenta se llevó una desagradable sorpresa. En el ticket, además de las consumiciones realizadas -varias cervezas de diversos tipos y dos platos- aparece un concepto totalmente fuera de lugar: “Ay una tonta celi”.

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“Mi sorpresa y decepción fueron absolutas”, asegura la afectada, que cree que dicho mensaje se coló en la factura debido al sistema de comunicación interna en el sistema de comandas.

“Es incomprensible que se utilice un espacio de comunicación interna para insultar a un cliente. La celiaquía es una enfermedad, no una elección por gusto, y este tipo de comentarios despectivos son un daño gratuito hacia quienes vivimos con esta condición”.

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Asimismo, la consumidora señala que tomará las medidas oportunas ante un hecho que considera “completamente denunciable”.

El establecimiento ‘da la cara’

Ante el revuelo generado en redes tras la denuncia de esta clienta, desde el establecimiento han querido emitir un comunicado oficial en el que afirman “dar la cara” y piden públicamente sus “más sinceras y profundas disculpas”.

“El comentario ofensivo hacia una persona celíaca que apareció en una nota de uso interno es absolutamente inaceptable y supone una falta de respeto que condenamos rotundamente”, añaden.

El restaurante achaca este “lamentable hecho” a la “mala praxis” de un empleado concreto contra el que, aseguran “hemos tomado las medidas disciplinarias correspondientes para garantizar que algo así no vuelva a suceder”. “La celiaquía o cualquier intolerancia alimentaria son condiciones de salud seria y en nuestra casa tenemos tolerancia cero con cualquier actitud que las minimice o las convierta en objeto de burla”, añade el comunicado.

Por otro lado, el establecimiento se defiende de las críticas: “Asumimos nuestro fallo, hemos pedido perdón y hemos actuado en consecuencia; pero rechazamos de plano el acoso desproporcionado y desinformado de quienes opinan detrás de una pantalla con la única intención de hacer daño”, reza la nota.

40.000 celíacos

En Andalucía hay cerca de 40.000 personas que padecen celiaquía, según los últimos datos de la Consejeria de Salud. Esta enfermedad autoinmune y crónica se desencadena al ingerir alimentos con gluten -una proteína presente en cereales como el trigo, la cebada y el centeno- que daña gravemente el revestimiento del intestino delgado.

Precisamente ante esta realidad y al aumento de la demanda de asociaciones y personas afectadas por este tipo de intolerancias o alergias alimentrias, el sector hostelero está cada vez tomando más conciencia.

Por ello, no solo cada vez vigilan más de cerca la contaminización cruzada, sino que cada vez es mayor la oferta de bares, cafeterías o restaurantes que ofrecen una carta sin gluten.