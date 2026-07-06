Gonzalo Barquilla 06 JUL 2026 - 13:21h.

El hombre de 53 años arrestado por matar a su mujer y a una de sus hijas en La Cañada del Fenollar sigue ingresado bajo custodia policial

La hija acuchillada por el asesino de Alicante se encerró en el baño: desde ahí alertó sobre la muerte de su madre y su hermana

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El hombre de 53 años detenido por asesinar a cuchilladas el pasado jueves a su mujer, de 51 años, y a una de sus hijas, de 20, en la partida alicantina de La Cañada del Fenollar, continúa ingresado en el Hospital Universitario Sant Joan d'Alacant bajo custodia de la Guardia Civil y todavía no ha podido prestar declaración ante los investigadores. Su evolución médica sigue condicionando el avance de las diligencias judiciales.

Así lo recogen fuentes como 'EFE'. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha explicado este lunes que será el informe de los facultativos el que determine cuándo podrá ser interrogado. "En función de lo que indiquen los médicos se podrán tomar las decisiones con respecto a la declaración", ha señalado durante el minuto de silencio convocado por la Delegación del Gobierno con motivo de este nuevo crimen machista.

El presunto asesino sigue sin poder declarar

Todo apuntaba el pasado viernes a que Daniel, el detenido, podría recibir el alta hospitalaria y ser puesto a disposición judicial. Sin embargo, varios días después continúa ingresado bajo custodia policial, a la espera de que su estado de salud permita avanzar en la investigación. Su declaración será uno de los próximos pasos en el desarrollo de las diligencias abiertas.

El Ministerio de Igualdad confirmó el fin de semana que se trata de un caso de violencia machista. Según los datos disponibles, no constaban denuncias previas ni antecedentes en el sistema VioGén entre el presunto agresor y su pareja. El investigado, según fuentes locales, regentaba un negocio en un municipio cercano y era conocido en la zona.

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Sanitarios del hospital que atiende al detenido guardan un minuto de silencio

Mientras se trata de avanzar con las diligencias, se suceden los tributos por las víctimas. El Hospital Universitario Sant Joan d'Alacant, donde se encuentra ingresado el arrestado, ha rendido un homenaje a la madre y la hijaa asesinadas con un minuto de silencio a las puertas del centro. A través de las redes sociales, el personal sanitario ha compartido imágenes del acto acompañado del mensaje: "Ni una menos".

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A las muestras de condena también se ha sumado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, quien ha expresado su "repulsa, condena absoluta y unidad frente a la violencia machista" tras participar en otro minuto de silencio celebrado en el Ayuntamiento. Por su parte, el Colegio de Enfermería de Alicante ha condenado el doble crimen y ha reclamado una mayor implicación de las administraciones para combatir la violencia de género. La entidad ha recordado además la labor de su Grupo de Trabajo de Enfermería contra la Violencia de Género, que ofrece formación, asesoramiento y recursos tanto a profesionales como a la ciudadanía.

El doble crimen en La Cañada del Fenollar

Los hechos ocurrieron el pasado jueves por la tarde en un chalé de la partida alicantina de La Cañada del Fenollar. Presuntamente, el hombre atacó con un arma blanca a su mujer y a sus dos hijas. La madre, de 51 años, y una de las jóvenes, de 20, fallecieron a consecuencia de las heridas.

La otra hija, de 26 años, consiguió refugiarse en el baño de la vivienda mientras era perseguida por su padre. Desde allí logró alertar a los servicios de emergencia, que recibieron el aviso sobre las 19:40 horas. La joven sufrió heridas de arma blanca y continúa recuperándose tras sobrevivir al ataque.