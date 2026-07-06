Puri Ruiz 06 JUL 2026 - 13:26h.

Carmen y Sabina acaban de cumplir 20 años y, aunque están muy unidas, son polos opuestos en personalidad y en orientación profesional

Primeras declaraciones de Carmen, hija de Tita Cervera, sobre el estado de salud de la baronesa Thyssen

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Hoy cumplen 20 años Carmen y Sabina, las mellizas de Carmen Thyssen, pero las conocimos hace 18: fue entonces cuando las pequeñas fueron presentadas en sociedad. Habían nacido en 2006, en Los Ángeles, por gestación subrogada. Desde entonces, cada una de ellas ha ido creciendo y ambas comienzan a perfilar su vida adulta, bajo la constante supervisión de su madre: te contamos qué hacen y cómo son en la actualidad las dos hermanas pequeñas de Borja Thyssen.

Un perfil más orientado a la administración y otro, a la bohemia

Carmen y Sabina, llamadas así en honor a la madre y a la abuela de la baronesa Thyssen, son diferentes entre sí tanto en sus rasgos como en su manera de ser. Carmen es la que tiene un perfil más público de las dos. También es la que, según todos los indicios, cuenta con más papeletas para continuar el legado de su madre. En una entrevista realizada a Carmen Thyssen en enero de 2024, explicó que la mayor de las mellizas (nació unos minutos antes que su hermana) ya se sentaba entonces, cuando aún no había alcanzado la mayoría de edad, en los consejos de administración de sus empresas. Recordemos que, además de su patrimonio artístico, la baronesa cuenta con empresas del sector inmobiliario dedicadas a la venta y alquiler de mansiones de lujo.

Sabina, la menor, guarda un enorme parecido físico con su hermano Borja, y su personalidad es opuesta a su melliza. Como ella misma confesó a la revista ‘¡Hola!’, ella es “más libre y artística”, mientras que Carmen es más “estructurada”. Sin embargo, y a pesar de sus distintas maneras de ser, mantienen una relación de gran cercanía, y eso que a veces la distancia física se lo ha puesto difícil. Y, si a su hermana le tira más el mundo de la gestión empresarial, Sabina ha elegido el camino de la creatividad. Como a su madre, le apasiona el arte, y sueña con ser una gran ilustradora. “Dibujar y cantar son mi forma favorita de relajarme”, explicaba en ‘¡Hola!’. Además del dibujo, en especial el cómic, le encanta jugar al tenis, tocar el piano y es buenísima con los idiomas: “Te coge el acento de cualquier idioma. Lo mismo parece que es rusa, inglesa, italiana o americana”, señalaba su madre en una entrevista.

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Educadas en la pasión por el arte de todo tipo

Después de una infancia a caballo entre Cataluña y Suiza, las mellizas de la baronesa Thyssen se instalaron definitivamente en Andorra, fuera del foco mediático, que ha sido siempre una prioridad para su madre. Allí, en un colegio internacional, cursaron sus estudios de Secundaria. Mientras Carmen se ha decantado por el Derecho, para lo cual se ha instalado temporalmente en Barcelona, Sabina escogió Arte y Diseño, estudios que está desarrollando en el principado de Andorra.

Ambas han recibido, como no podía ser de otra manera, una amplia formación artística desde pequeñas: ballet, piano, canto… Ahora que su madre se encuentra recuperándose satisfactoriamente de una neumonía, y en pleno descanso veraniego, quizá hayan aprovechado para reunirse en Mas Mañanas, el refugio de la baronesa en la Costa Brava y en el que ha pasado gran parte de su recuperación, y ponerse al día de sus respectivas vidas y sueños de futuro.