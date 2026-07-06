Agencia EFE 06 JUL 2026 - 13:06h.

La banda juvenil se dedicaba a la producción y distribución de drogas en España

Han sido seis los arrestados, quienes han pasado a disposición de la autoridad judicial. Cinco de ellos han ingresado en prisión provisional

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Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Madrid una rama de la banda juvenil Dominican Don't Play (DDP) dedicada a la producción y distribución de drogas sintéticas en España. La organización tenía la capacidad de mover hasta cinco millones de pastillas semanalmente.

La Policía Nacional ha informado este lunes de que la investigación comenzó a principios de año, cuando los agentes conocieron que un ciudadano presuntamente vinculado a una organización criminal asentada en España se dedicaba al tráfico internacional de drogas sintéticas.

Los agentes consiguieron identificar al sospechoso y constatar que era el líder de una estructura criminal organizada que contaba con un enlace comercial, un responsable financiero, un fabricante especializado en síntesis química y varios colaboradores encargados de tareas logísticas.

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Interceptados a punto de realizar una entrega

Fue el pasado 28 de abril cuando los agentes interceptaron a los principales investigados cerca de un hotel de Madrid a punto de realizar una entrega de droga. La mercancía la transportaban en dos maletas, en cuyo interior había 65.000 pastillas de MDMA, sumando un total de 23 kilos, y otros 32 de ketamina.

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Tras esta intervención, se llevaron a cabo registros en viviendas de Madrid, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. En estos registros, la Policía entró en dos domicilios y comprobó que una de las viviendas funcionaba como laboratorio clandestino equipado con todo lo necesario para la elaboración de distintos tipos de drogas. Se incautaron numerosas sustancias, entre ellas pastillas de 2C-B y 146 gramos de LSD.

También se intervinieron básculas de precisión, un machete, dos pistolas simuladas tipo airsoft, un táser, cartuchos del calibre 9 milímetros, teléfonos móviles, relojes de alta gama y más de 34.000 euros en efectivo, así como tres vehículos que utilizaban los detenidos.

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Según calcula la Policía, esta rama tenía la capacidad para distribuir hasta cinco millones de pastillas de droga sintética a la semana, y los agentes pudieron establecer su vínculo con la banda juvenil Dominican Don't Play, que les proporcionaba apoyo y aumentaba su peligrosidad.

Han sido seis los arrestados, quienes pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública. Cinco de ellos han ingresado en prisión provisional.