La alcaldesa de Palos de la Frontera señala que existe una "presunción" de que el fuego fuera provocado

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La alcaldesa de Palos de la Frontera, en Huelva, Milagros Romero, ha señalado este martes que existe una "presunción" de que el incendio declarado durante la madrugada en el asentamiento del polígono industrial San Jorge, que ha arrasado alrededor de 300 chabolas, pudiera haber sido intencionado.

La regidora ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas y ha recordado que este tipo de sucesos se repiten cada año al finalizar la campaña agrícola. Romero ha explicado que recientemente ya se produjo un intento de prender fuego a otra chabola, un incendio que también fue considerado intencionado.

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En este sentido, ha indicado que los cuerpos de seguridad trabajan para esclarecer lo ocurrido, aunque ha insistido en que existe esa presunción sobre el origen del fuego.

Un incendio de gran magnitud sin heridos

La alcaldesa ha destacado que las llamas alcanzaron una gran intensidad, llegando a calcinar unas 300 chabolas del asentamiento.

Pese a la magnitud del incendio, ha subrayado que no se han registrado daños personales, ni tampoco afectaciones en las empresas y naves industriales cercanas: "Lo importante es que no ha habido daños personales ni tampoco materiales en las naves y negocios del polígono, que también es importante", ha afirmado.

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Asimismo, ha puesto en valor la rápida actuación de los bomberos y de los cuerpos de seguridad, destacando que el incendio estuvo "completamente controlado siempre". Por su parte, el delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa, ha señalado que las autoridades trabajan para determinar las causas del incendio y estudiar medidas que eviten que hechos similares vuelvan a producirse: "Se está trabajando en esclarecer las causas de lo sucedido y ver qué se puede hacer para, de alguna manera, intentar que eso no vuelva a ocurrir", ha explicado.

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Correa ha destacado que tanto el Ayuntamiento de Palos de la Frontera como Cruz Roja prestaron asistencia inmediata a las personas que perdieron sus infraviviendas a consecuencia del incendio.

Además, ha asegurado que la Junta de Andalucía y el consistorio coordinarán sus actuaciones para analizar las posibles ayudas destinadas a los damnificados.

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CC.OO. denuncia que los incendios son consecuencia de la precariedad

El sindicato CC.OO. ha asegurado que este tipo de incendios "no son hechos aislados ni inevitables", sino la consecuencia directa de las condiciones de vida indignas en las que residen muchos trabajadores migrantes.

La organización ha denunciado la falta de alternativas habitacionales dignas y ha recordado que estas personas sostienen con su trabajo buena parte del sector agrícola de la provincia.

Asimismo, ha reclamado a las administraciones públicas y a los agentes sociales y económicos que impulsen medidas coordinadas para garantizar un alojamiento digno, seguro y adecuado, evitando que tragedias como esta vuelvan a repetirse.

Por su parte, el portavoz de IU Por Andalucía en la Diputación de Huelva, Marcos Toti, ha reclamado la convocatoria urgente de la Mesa de las Infraestructuras de Huelva para abordar la reiteración de incendios en asentamientos de municipios como Palos de la Frontera, Moguer, Lucena del Puerto o Lepe.

Toti ha recordado que este órgano incorporó entre sus objetivos la búsqueda de soluciones para esta problemática, aunque considera que no ha habido avances visibles durante la actual legislatura.

Por ello, ha solicitado conocer qué actividad ha desarrollado la Mesa, cuántas reuniones ha celebrado, qué iniciativas ha impulsado y cuáles han sido sus resultados para afrontar una situación que, según ha lamentado, se repite año tras año.