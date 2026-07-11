Noelia Camacho 11 JUL 2026 - 16:44h.

Las autoridades buscan al resto de desaparecidos y temen que algunas puedan estar en cortijos muy aislados

Incendio en Los Gallardos, Almería| una persona herida permanece en estado muy grave en la UCI y otras cuatro en estado grave

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AlmeríaLos equipos de emergencias trabajan sobre en Los Gallardos, Almería, para atacar directamente a las llamas después de que las condiciones meteorológicas estén dando un poco de tregua. El fuego, que todavía no está bajo control, ha dejado 12 fallecidos y 23 vecinos desaparecidos. La buena noticia es que la Guardia Civil confirma que han encontrado a varias de ellas con vida, como es el caso de un chico que estaba durmiendo en su coche y que han hallado con vida.

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Las autoridades buscan al resto de desaparecidos y temen que algunas puedan estar en cortijos muy aislados, pero mantienen la esperanza. De momento, hay siete denuncias oficiales de desaparecidos y se han detenido a dos personas que no querían desalojar sus viviendas.

Los agentes siguen buscando a los 23 vecinos desaparecidos por el incendio. Las brigadas de la Guardia Civil continúan rastreando la zona e insisten en denunciar las desapariciones ante cualquier mínimo indicio.

El fuego avanzó 100 metros al minuto, según Félix Bolaños

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha estado trabajando durante toda la noche para socavar las virulentas llamas. Estas horas son decisivas para apagar el incendio y el buen clima da una ventana de oportunidad para atacar al fuego que todavía no está bajo control. En el flanco oeste sí que ha mejorado la situación y ya se ha reabierto la A-7, por lo que Los Gallardos está a salvo.

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Lo peor se encuentra en el noroeste, donde se ha volcado la UME. La unidad ha suspendido la atención a los medios para centrarse en las llamas. "La emergencia climática es evidente. Está produciéndose un incendio que, se estima, avanzó 100 metros al minuto", explica el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Se trata de la virulencia más letal del siglo que ha dejado un rastro de 12 muertos, ocho heridos, más de 1.000 desalojados y 6.600 hectáreas calcinadas. Y la situación todavía no ha acabado, por lo que tendrán que estar pendientes de los avisos de esta gran amenaza.