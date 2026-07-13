Desde el dron se aprecia con claridad la enorme extensión de terreno devastado

Identifican a seis de los muertos del incendio de Los Gallardos, Almería: son un español y cinco ciudadanos extranjeros

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AlmeríaLas imágenes captadas desde el aire reflejan la magnitud de la tragedia en Almería. Miles de hectáreas completamente calcinadas, montes ennegrecidos y un paisaje irreconocible resumen el paso del incendio que ha arrasado ya unas 7.000 hectáreas. Desde el dron se aprecia con claridad la enorme extensión de terreno devastado y la complejidad del entorno en el que trabajaron los equipos de extinción.

La orografía de la zona ayuda a entender por qué el fuego avanzó con tanta rapidez: barrancos, laderas, pistas forestales y viviendas muy dispersas dificultaron tanto las labores para combatir las llamas como los intentos de avisar a los vecinos. En una de esas pistas forestales se produjo parte de la tragedia, donde varias personas perdieron la vida mientras trataban de escapar del incendio.

Pedro Sánchez y Juanma Moreno mantienen un mensaje de unidad

En la zona cero han estado este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que han recorrido el puesto de mando avanzado y han conocido de primera mano el trabajo realizado por los servicios de emergencia. Ambos han trasladado un mensaje de unidad institucional y de reconocimiento a los cientos de efectivos que participaron en las tareas de extinción y rescate.

Sobre el terreno continúa siendo visible el impacto emocional entre los vecinos. Muchos residentes, entre ellos numerosos ciudadanos extranjeros asentados desde hace años en la zona, siguen conmocionados por la pérdida de amigos y conocidos. Algunos insisten en que no recibieron información suficiente para abandonar sus viviendas a tiempo, mientras la investigación continúa para esclarecer tanto el origen del incendio como la gestión de la emergencia.