El incendio ha arrasado ya unas 7.000 hectáreas, según las primeras estimaciones de los servicios de extinción

Pedro Sánchez, en el punto cero de los incendios de Los Gallardos, Almería: "La emergencia climática mata, lo estamos viendo”

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AlmeríaEl incendio de Los Gallardos, en Almería, ha arrasado ya unas 7.000 hectáreas, según las primeras estimaciones de los servicios de extinción. Una superficie que equivale a cerca de 9.800 campos de fútbol y que da una idea de la magnitud de uno de los incendios más graves registrados este verano en España.

Otro de los datos que refleja la dimensión del fuego es el de su perímetro, que alcanza ya los 40 kilómetros. En apenas cinco días, las llamas han calcinado miles de hectáreas de monte y vegetación, dejando un paisaje completamente arrasado, cubierto de ceniza y con importantes daños ambientales y materiales.

Aunque el incendio se encuentra ya estabilizado y no presenta llamas activas, el operativo continúa desplegado sobre el terreno. Alrededor de 90 efectivos siguen refrescando las zonas más sensibles para evitar reproducciones o pequeños focos que puedan reactivarse debido a las altas temperaturas y al viento.

Mientras tanto, la prioridad continúa siendo localizar a todas las personas afectadas por la tragedia. La Guardia Civil mantiene las batidas en las zonas ya calcinadas para comprobar si pudiera haber más víctimas, mientras prosigue la identificación de los fallecidos y la investigación sobre las personas cuya desaparición aún no ha podido aclararse.

El incendio de Almería desciende a "situación operativa cero"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes que la situación operativa vinculada a la emergencia del incendio forestal declarado el pasado jueves, 9 de julio, en Los Gallardos (Almería), ha descendido a nivel cero, cuando llegó a ser de dos en las primeras horas posteriores a su origen, y se espera que quede "controlado" a lo largo de este lunes.

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Así lo ha anunciado el presidente andaluz durante su comparecencia ante los medios de comunicación en el puesto de mando avanzado dispuesto por este incendio en Turre (Almería), junto al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que ha visitado este lunes dicho punto.

Juanma Moreno ha señalado también desde su cuenta en la red social 'X' que se ha producido este "nuevo avance" en relación al incendio, el de que "se ha tomado la decisión de pasar a situación operativa cero". "Y los técnicos confían en que a lo largo de las próximas horas se pueda dar por controlado", ha añadido el presidente de la Junta, quien, no obstante, ha abogado por mantener la "cautela" hasta la "completa extinción" del incendio.

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En su comparecencia junto a Pedro Sánchez, el presidente de la Junta ha confirmado así que, "si no hay un cambio en las circunstancias meteorológicas, prácticamente se va a dar por controlado" este incendio --que este domingo se dio por estabilizado y que ha ocasionado al menos 13 fallecimientos-- "a lo largo del día" de este lunes, 13 de julio.