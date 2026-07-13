Varios vecinos también cuestionan que existieran instrucciones claras sobre la evacuación

¿Cómo deberíamos escapar de un incendio? Las pautas a seguir si las llamas nos sorprenden en coche o a pie

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AlmeríaLa gestión de los avisos durante el incendio de Los Gallardos sigue generando dudas entre los vecinos afectados. Mientras las autoridades mantienen que se informó a la población y que algunas víctimas no siguieron las rutas recomendadas, quienes lograron escapar aseguran que, en muchos casos, tuvieron que actuar por intuición y sin recibir ninguna instrucción.

Es el caso de Luc e Iris, un matrimonio belga que lleva 25 años viviendo en Bédar. Ambos consiguieron salvar la vida al abandonar la zona en coche por el camino que consideraron más seguro. Aseguran que nadie llamó a su puerta para ordenarles evacuar ni tampoco para indicarles que permanecieran confinados. Aun así, rechazan buscar culpables. "No podían hacerlo. El fuego avanzaba muy deprisa. No se puede culpar ni a quienes no avisaron ni a las víctimas", explican.

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Varios vecinos cuestionan que existieran instrucciones claras

Su relato coincide con el de otros vecinos que también cuestionan que existieran instrucciones claras. Ginés, residente de la zona, niega que hubiera recomendaciones concretas sobre cómo actuar. "¿Qué recomendaciones? ¿De quién?", se pregunta. A su juicio, la rapidez con la que avanzaron las llamas hacía muy difícil avisar casa por casa en una urbanización con viviendas muy dispersas. "Era una ratonera", resume.

Los supervivientes insisten en que el incendio evolucionó con tal velocidad que apenas dejó margen de reacción. "No había forma de salir de ese infierno. El fuego avanzaba tan rápido que ni andando ni corriendo por la montaña se podía escapar", relatan Luc e Iris. Otros vecinos describen la misma sensación: las llamas llegaron al pueblo antes incluso de que muchos fueran conscientes del peligro.

Las críticas se suman a las de familiares de algunas víctimas mortales, que también sostienen que nunca recibieron una orden oficial de evacuación. Frente a esas denuncias, el alcalde de Bédar mantiene que sí se realizaron avisos presenciales y que el problema era la complejidad de la emergencia. Dependiendo del punto donde se encontrara cada vivienda, la recomendación podía ser distinta: en unos casos era más seguro permanecer en casa y, en otros, evacuar por rutas concretas.

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Precisamente esa dificultad fue uno de los argumentos de la Junta de Andalucía para no activar el sistema de alertas masivas ES-Alert. Según explicó el Gobierno andaluz, un mensaje generalizado podría haber generado confusión al trasladar instrucciones diferentes a vecinos situados a escasa distancia unos de otros.