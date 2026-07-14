La vuelta a casa tras el incendio de Almería va a ser duro: sin luz, sin agua, sin cobertura.

Las historias de las víctimas mortales del incendio de Los Gallardos, Almería

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La vuelta a casa tras el incendio de Almería va a ser duro. Sin luz, sin agua, sin cobertura. El regreso a casa para muchos es ese alivio tras pasar terror. El miedo, como recuerda Jackie "de ver todo rojo, las llamas extendiéndose y tan rápido". Su casa, es ese oasis en medio de la desolación. Reconocen que los bomberos han hecho un gran trabajo al dejar "las casas bien protegidas".

Aunque para Jackie y Simon toque ponerla a punto porque están sin agua y sin luz. Daniel, fontanero, trabaja a destajo. No paran las reparaciones en El Albarico, una de las barriadas más castigadas. Aquí algunos vecinos ya están hoy con los peritos evaluando los daños.

El cabrero que se jugó la vida en el incendio para salvar a sus animales: "No tengo otra cosa que darles"

Sin agua también está Guajid, un cabrero que se las ingenia como puede para alimentar a sus cabras. El pastor enseña los toneles de agua y pide a las autoridades para que sus animales no se mueran tras el incendio: "Se quemaron hasta las tuberías, mirad cómo está el agua".

Guajid, entre las llamas en Los Gallardos, no dudó en jugarse la vida sabiendo que de su trabajo depende toda su familia: "Bajé caminando para echarles agua, lo que podía hacer para salvarlas... poner algo de mi parte".

"No tengo otra cosa que darle, por lo menos para que sobrevivan", confiesa Guajid después de no pensarse ni un segundo jugarse la vida para salvar a sus animales. Una situación crítica, ya que todos los vecinso tienen puesto un ojo en su casa, y el otro en el terreno. No se fían, aunque los expertos lo tienen claro. "No hay peligro". No obstante, se multiplican las llamadas cada vez que ven humo. Los retenes del Infoca siguen peinando la zona, siguen muy atentos a un paisaje perdido.