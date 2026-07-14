La vuelta a casa tras el incendio de Almería va a ser duro: sin luz, sin agua, sin cobertura.

Las historias de las víctimas mortales del incendio de Los Gallardos, Almería

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La vuelta a casa tras el incendio de Almería va a ser duro. Sin luz, sin agua, sin cobertura. El regreso a casa para muchos es ese alivio tras pasar terror. El miedo, como recuerda Jackie "de ver todo rojo, las llamas extendiéndose y tan rápido". Su casa, es ese oasis en medio de la desolación. Reconocen que los bomberos han hecho un gran trabajo al dejar "las casas bien protegidas".

Aunque para Jackie y Simon toque ponerla a punto porque están sin agua y sin luz. Daniel, fontanero, trabaja a destajo. No paran las reparaciones en El Albarico, una de las barriadas más castigadas. Aquí algunos vecinos ya están hoy con los peritos evaluando los daños.

Sin agua también Guajid que se las ingenia para alimentar a sus cabras. "Se quemaron hasta las tuberías mirad cómo está el agua", destaca. Él se jugo la vida sabiendo que de su trabajo depende toda su familia

Todos tienen puesto un ojo en su casa, y el otro en el terreno. No se fían, aunque los expertos lo tienen claro. "No hay peligro". No obstante, se multiplican las llamadas cada vez que ven humo. Los retenes del Infoca siguen peinando la zona, siguen muy atentos a un paisaje perdido.