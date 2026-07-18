Manuel Pimentel Málaga, 18 JUL 2026 - 05:30h.

La rifa consiste en dos viviendas unifamiliares de más de 100 metros cuadrados, tres dormitorios y dos baños valoradas en 180.000 euros

Los boletos para participar en la rifa se pueden comprar 'online' desde 10 euros y el premio incluye un cheque regalo de 20.000 euros para decorar la casa

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El acceso a la vivienda es una utopía para muchos ciudadanos, sobretodo los más jóvenes y los colectivos vulnerables, ya sea la compra o el alquiler. Pero un estudio de arquitectura de Málaga ahora ofrece la oportunidad de hacerse con una vivienda por solo diez euros a través de un sorteo.

La empresa Arkipromo sortea dos casas unifamiliares ubicadas en la localidad malagueña de Cuevas del Becerro, un municipio situado a unos 20 kilómetros de Ronda y a apenas 100 kilómetros de Málaga.

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Los premios consisten en dos viviendas independientes de más de 100 metros cuadrados, tres dormitorios y dos baños valoradas en 180.000 euros cada una. Los inmuebles son de nueva costrucción, terminadas y totalmente equipadas, listas para entrar a vivir.

Además, el premio de cada una de las casas incluye un cheque regalo por valor de 20.000 euros para que el agraciado pueda gastarlos en terminar de poner a punto su nuevo hogar.

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Por otro lado, los gastos e impuestos generados por la transmisión del inmueble correrán por cuenta del organizador de la rifa, así como los costes notariales de la escritura pública y su inscripción en el Registro de la Propiedad, según indican en las bases del sorteo. También asumen la retención del 19% a Hacienda.

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La idea de la iniciativa 'Tu casa por diez euros' es "ofrecer oportunidades reales de acceso a la vivienda", recalcan los promotores de la rifa.

Cómo participar

Para participar en el sorteo de una casa por 10 euros, basta con adqurir los boletos, que están a la venta en la web de la rifa tucasapordiezueros.es.

Se han emitido un total de 200.000 participaciones numeradas del 000.000 al 199.999 y cada boleto sirve para participar en el sorteo de las dos casas, por lo que habrá dos números agraciados.

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No existe límite de boletos por persona, por lo que cada participante puede adquirir tantos como quiera. El único requisito es ser mayor de edad. Además, para cumplir con la legislación, la participación en esta rifa no está permitida a las personas que se hayan autoexcluido de las actividades relacionadas con el juego.

Por otra parte los participantes deben comprobar que cumplen con el requisito de residencia para adquirir boletos y asegurarse de que cumplen todos los requisitos legales necesarios para resultar adjudicatarios de bienes inmuebles.

La extracción de los números ganadores se realizará ante notario el 2 de octubre de 2026 a las 11 horas y se retransmitirá en directo para "garantizar su carácter público", indican desde la orginización del sorteo. Una vez adjudicadas las viviendas, se hará la entrega de llaves el día 5 de ese mismo mes.

La rifa está es "100% legal y transparente" y está aprobada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 mediante resolución de la Dirección General de Ordenación del Juego.