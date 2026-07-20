Redacción Andalucía Málaga, 20 JUL 2026 - 13:03h.

El animal malherido cojeaba gruñendo de dolor junto a su madre y el resto de la manada

La presencia de jabalíes se ha convertido en un quebradero de cabeza para numerosos municipios andaluces

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Vecinos y turistas de Mijas Costas, en Málaga, se han encontrado con una escena insólita a la par que cruel al ver una cría de jabalí con una flecha de más de un metro que atravesaba el cuerpo del animal.

El jabalí herido caminaba junto a su madre y el resto de la manada en las inmediaciones de la urbanización de Riviera del Sol, un área residencial de la zona.

Aunque no es extraño ver a estos animales merodeando por el lugar, lo sorprendente es ver cómo este ejemplar joven de jabalí iba cojeando y gruñendo de dolor con la flecha atravesada de arriba a abajo por uno de sus costados.

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Avisos a la policía

Algunos de los testigos llamaron a la Policía Local alertando de la presencia del animal que ha permanecido alrededor de una hora en la zona, prácticamente hasta la puesta de sol, sin que acudiera ningún dispositivo ni policial ni de captura de animales salvajes, según EFE.

Dale, una turista de Irlanda del Norte que se encontraba veraneando en la Costa del Sol, fue una de las primeras personas en pararse sorprendidas a ver la escena y avisar a la Policía.

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Lo mismo han hecho Gayané y Romik, dos vecinos de la zona de origen armenio. Ellos están acostumbrados a cruzarse con piaras de jabalíes: "No te molestan si no los molestas", afirman. Pero esta vez, la imagen no les ha dejado indiferentes.

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Ambos se mostraban muy aflingidos por el animal malherido: “Está sufriendo y alguien tiene que hacer algo”, ha señalado Gayané con lágrimas en los ojos y sin entender “tanta crueldad”, ha dicho.

También un matrimonio de vecinos de Alhaurin el Grande que se encontraban en Mijas, Francisco y Tamara, se pararon con su coche al avistar al jabalí con la flecha de metal atravesada.

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“Lo ha visto primero mi mujer y no dábamos crédito, qué le hagan eso al animal es una pena”, ha comentado Francisco a EFE, quien ha puntualizado que “si es necesario eliminarlos, habría que hacerlo de otra manera, pero dejarlo así, sufriendo, no es necesario”.

Población descontrolada

La presencia de jabalíes se ha convertido en un quebradero de cabeza para numerosos municipios andaluces, con especial incidencia en la costa malagueña, donde los vecinos alertan de que se han multiplicado sin control.

Ha habido casos en los que estos animales salvajes han llegado hasta la misma playa o han cruzado la autovía, con el peligro que entraña para los conductores.

Incluso, el año pasado una hembra de jabalí y sus jabatos llegaron a meterse dentro del Centro Comercial Miramar de Fuengirola, en pleno episodio de lluvias.

Desde la Red Ecologista Malagueña alertan de que estos animales suponen "un problema para algunos ayuntamientos que, a veces, adoptan medidas extremas” y que “al no ser una especie protegida están completamente desprotegidos”, han alertado los ecologistas.