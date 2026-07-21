Detenido por amenazar de muerte a la alcaldesa de Ronda en el Ayuntamiento, en Málaga

El hombre fue arrestado tras regresar al Consistorio después de proferir varias amenazas contra la regidora

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Un hombre ha sido detenido este martes después de amenazar de muerte a la alcaldesa de Ronda, en Málaga, María Paz Fernández (PP), en el Ayuntamiento de la localidad. La regidora no se encontraba en ese momento en el edificio consistorial.

Los hechos ocurrieron sobre las 9.00 horas, cuando el hombre accedió a las dependencias municipales "visiblemente alterado" y preguntando "a gritos" por la alcaldesa, según han informado fuentes del Ayuntamiento.

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El individuo subió a la primera planta en busca de María Paz Fernández y, al no encontrarla, profirió varias amenazas de muerte antes de abandonar el edificio.

Regresó media hora después y fue arrestado

Apenas 30 minutos después, el hombre regresó al Ayuntamiento con la misma actitud, momento en el que fue detenido por agentes de la Policía Local.

Posteriormente, fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional, mientras que la alcaldesa presentó la correspondiente denuncia por lo ocurrido. Tras los hechos, María Paz Fernández publicó un mensaje en sus redes sociales en el que lamentó que situaciones como esta puedan producirse.

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La regidora aseguró que, en ocasiones, "la polarización, la difusión de bulos y la crispación del ambiente político provocan reacciones inmediatas como esta por las que nadie debería pasar".