Manuel Pimentel Almería, 23 JUL 2026 - 04:30h.

Un explorador finlandés viaja desde Finlandia hasta el Mediterráneo en un yate 100% solar

La llamativa embarcación ha sorprendido a los bañistas de Cabo de Gata

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Si hay algo a lo que se han acostumbrado los bañistas de las playas de Almería es a ver todo tipo de embarcaciones surcando por el mar, incluso cerca de la orilla. La que se ha podido ver durante este fin de semana en la costa de Las Salinas, en Cabo de Gata, era muy diferente.

Por su llamativa forma rectangular y su color predominantemente negro, el misterioso barco captaba la atención de los bañistas que, entre comentarios, intentaban adivinar de qué se trataba.

Pensaban que podía ser desde un pequeño barco hasta una narcolancha, lamentablemente tan habituales en los últimos años en las costas almerienses. Incluso algunos barajaban que fuese una especie de narcosubmarino, ya que no tenía ni mástiles, ni velas, ni cabina a la vista.

Viaje sin diésel

Sin embargo, se trataba de algo mucho más peculiar y novedoso; era el Helios 11, un barco con paneles solares procedente desde las gélidas aguas de Finlandia y que ha navegado más de 3.000 millas náuticas, hasta la cálida costa mediterránea. Unos 6.000 kilómetros de travesía realizados sin combustible fósil.

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Este sofisticado yate solar de once metros de eslora es propulsado al cien por cien mediante energía solar gracias a los paneles foitovoltaicos instalados en el techo de la embarcación. El Helios 11 es un invento construido de forma artesanal por el aventurero finlandés Lukas Sjöman en unos 200 días.

Fabricada a mano con madera contrachapada y fibra de vidrio, la embarcación tiene un velocidad de crucero de unos 7 nudos, pudiendo alcanzar hasta 8,5 nudos en los días soleados (15,7 km/h) Para moverse, utiliza un motor eléctrico y baterías de 48 voltios diseñado para ser capaz de navegar largas distancias sin depender de gasolina o diésel.

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Escala en Almería

Tras su paso por Cabo de Gata, en la mañana de este lunes, el Helios 11 llegaba hasta la playa El Zapillo, en Almería, donde se encontraba con una patrullera de la Guardia Civil.

Hace un par de semanas, esta embarcación fue vista también en la Región de Murcia. Concretamente, en la bahía de Mazarrón, donde estuvo fondeado durante unas horas.

Días antes también se pudo ver en Ibiza y Cataluña después de atravesar Suecia, Dinamarca, Alemania y Francia hasta llegar al Mediterráneo.

El siguiente desafío

El creador del Helios 11 ha demostrado con su creación que la energía solar es capaz de mover una embarcación por más de 6.000 kilómetros sin ningún problema, obviando el robo de un bote auxiliar que sufrió durante una escala en San Carlos de La Rápita (Tarragona), tras el cual tuvo que construir uno improvisado.

Con este prototipo, Sjöman ya piensa en su siguiente y ambicioso proyecto. El finlandés pretende llevar su filosofía al siguiente nivel y construir un catamáran de 16 metros de eslora impulsado exclusivamente por energía solar y con el que pretende cruzar el océano.

Según ha explicado él mismo en sus redes sociales, ya ha encargado las primeras planchas de contrachapado para empezar a construir con la ayuda de un amigo la nueva embarcación, a la que ha bautizado ‘Power Cat’.