Prohibido el baño en las playas de Pedregalejo, Baños del Carmen y El Palo por contaminación

Las muestras constatan una concentración puntual del parámetro de Escherichia coli.

La Comunidad Valenciana ordena cerrar playas y parques por la alerta roja por calor: se esperan temperaturas de hasta 45 grados

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El baño estará prohibido durante la jornada de este jueves en las playas de Pedregalejo, El Palo y Baños del Carmen, en la capital malagueña. Los análisis que periódicamente se realizan sobre la calidad del agua del mar ha detectado niveles altos de bacterias fecales, según ha confirmado el Ayuntamiento de Málaga.

Las muestras constatan una concentración puntual del parámetro de Escherichia coli (E. coli) superior respecto a los niveles óptimos regulados por el Real Decreto 1341/07 de gestión de la calidad de las aguas de baño.

El Ayuntamiento ha activado el protocolo de advertencia a través de banderas rojas para proteger la salud pública de los usuarios en ambos espacios del litoral este mientras persista esta situación y en tanto no se comunique por parte de la delegación territorial de Salud y Consumo la desaparición de riesgo sanitario.

La investigación que llevan a cabo técnicos municipales para determinar el origen descarta inicialmente un vertido de aguas residuales procedente de la red de colectores de Emasa. También aseguran que no está relacionado con las obras que se llevan a cabo en el cercano paseo marítimo de Pedregalejo, que es la teoría que manejaban muchos de los bañistas afectados en la zona, señala El Diario Sur.

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Durante la época estival se efectúan controles periódicamente a las aguas, para garantizar que los niveles microbiológicos están dentro de los parámetros permitidos por la legislación.