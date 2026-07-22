El vertido se ha producido tras la rotura de una tubería de la red de saneamiento en la gola situada entre las playas, desde el ayuntamiento tratan de taponar con arena la desembocadura

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El Ayuntamiento de El Puig de Santa María ha decretado el cierre temporal al baño de las playas de Medicalia y Puig-Val, al igual que la playa Norte de la Pobla de Farnals, como consecuencia de un vertido de aguas fecales en la gola situada entre ambas zonas.

Un vertido que se ha producido tras la rotura de una tubería de la red de saneamiento dependiente de la EPSAR, entidad pública de la Generalitat Valenciana responsable del saneamiento y la depuración de las aguas residuales.

El consistorio ha puesto los hechos en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y de Aguas de Valencia "para que actúen dentro de sus competencias y colaboren en la determinación del alcance de la incidencia", explican.

A la espera de nuevos análisis de agua

Mientras tanto, los servicios municipales trabajan para cerrar provisionalmente con arena la desembocadura de la gola para contener el vertido y reducir la llegada de agua contaminada al mar.

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La prohibición del baño se mantendrá en las playas de Medicalia y Puig-Val hasta que las comprobaciones técnicas y los análisis correspondientes confirmen que el agua vuelve a reunir las condiciones adecuadas para el baño.

El Ayuntamiento ha pedido a la ciudadanía que respete la señalización y las indicaciones de los servicios municipales. Asimismo, continuará realizando un seguimiento de la situación e informará de cualquier novedad y de la reapertura de las playas tan pronto como sea posible.