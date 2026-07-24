Redacción Andalucía Tarifa, 24 JUL 2026 - 18:30h.

La Federación de Asociaciones de Empresarios de Tarifa denuncia las "consecuencias" para la economía de la ciudad y piden el cese de la subdelegada del Gobierno

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algenciras cifra en más de 90.000 pasajeros y 20.000 vehículos los que cruzaron el Estrecho el pasado fin de semana

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La Federación de Asociaciones de Empresarios de Tarifa (FAET) ha expresado su malestar por las consecuencias que, según denuncian, está teniendo la Operación Paso del Estrecho (OPE) sobre este municipio de Cádiz.

La organización consideran que los problemas de tráfico y movilidad eran previsibles y que las administraciones no han implementado las soluciones que se habían puesto sobre la mesa tras las campaña de 2025.

En un comunicado, la FAET asegura que el balance de la OPE en Tarifa no puede medirse únicamente por el incremento de pasajeros y vehículos, sino que debe valorarse el impacto que el operativo genera sobre la vida cotidiana y la actividad económica de la ciudad.

Señalan que, si bien el operativo funciona bien dentro del recinto portuario, la situación se complica en los accesos a la ciudad, donde se producen retenciones que afectan al turismo y a los residentes.

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Evitar que crucen el centro de la ciudad

Por otro lado, la Federación ha recordado las recientes declaraciones del presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, quien reconocía el crecimiento del tráfico marítimo desde el puerto tarifeño. Pero según la FAET, este aumento no ha ido acompañado de las inversiones en infraestructuras necesarias para absorber el flujo de vehículos.

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En este sentido, la patronal ha criticado el estado de la N-340, una carretera que califican de "insuficientemente señalizada" y con "importantes carencias de seguridad", lo que incrementa el riesgo de accidentes durante la Operación Paso del Estrecho. Por eso mismo, han reclamado medidas urgentes para mejorar tanto los accesos como la señalización.

Como solución estructural, los empresarios han vuelto a defender la cesión de los antiguos terrenos militares del Retiro para habilitar un gran espacio de espera y estacionamiento con acceso directo desde la carretera, evitando así que los vehículos atreviesen el casco urbano.

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Piden la dimisión de la delegada del Gobierno en Cádiz

La Federación han puesto de manifiestio que ninguna de las propuestas consensuadas con el Ayuntamiento y la Policía Local en 2025 haya sido finalmente llevada a cabo.

Por ello, la organización empresarios pide que Tarifa deje de formar parte de la Operación Paso del Estrecho mientras no se ejecuten las infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad, la movilidad y la actividad económica del municipio.

Ante esta situación, la FAET ha reclamado la dimisión de la delegada del Gobierno en Cadíz, Blanca Flores.

Más de 640.000 pasajeros

Durante el primer mes de campaña, la Operación Paso del Estrecho 2026 ha superado los 640.000 pasajeros y 160.000 vehículos embarcados en los puertos españoles participantes en el dispositivo entre el 15 de junio y el 15 de julio, según datos del Ministerio de Interior.

Por puertos, el de Algeciras sigue concentrando el mayor volumen de tráfico de la operación, con 357.590 pasajeros y 100.047 vehículos.

En Tarifa concretamente, se han desplazado más de 115.000 pasajeros y 16.900 vehículos desde el inicio del operativo, mientras que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algenciras, cifra en más de 90.000 pasajeros y de 20.000 vehículos cruzando el Estrecho solo durante el pasado fin de semana.