El juez Ismael Moreno mantiene investigada a la expareja de Ábalos por los indicios de malversación en sus contratos públicos

Jéssica Rodríguez fue imputada a principios de julio junto al hermano del exasesor

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Ismael Moreno, el juez de la Audiencia Nacional que investiga el denominado 'caso Koldo', considera que existen indicios suficientes para apuntar a que Jéssica Rodríguez pudo cometer un delito de malversación por sus contrataciones en las empresas públicas Ineco y Tragsatec y por haber cobrado un sueldo sin realizar, presuntamente, trabajo alguno.

Así lo recogen fuentes como 'EFE'. Por este motivo, el magistrado mantiene su imputación y rechaza el recurso que la expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos presentó contra su citación como investigada.

Rodríguez compareció el pasado lunes ante la Audiencia Nacional y se acogió a su derecho a no declarar. Meses antes había declarado ante el Tribunal Supremo, aunque entonces lo hizo como testigo. En aquella ocasión reconoció que había cobrado 43.978 euros de Ineco y Tragsatec durante dos años y medio sin trabajar y aseguró que Ábalos "estaba al tanto de todo".

El plan era que Jéssica Rodríguez no trabajara, según la sentencia

La sentencia que condenó a Ábalos a 24 años de cárcel sostiene que Rodríguez no solo no realizó ningún trabajo, sino que "el propósito fundacional del plan criminal era, precisamente, que no trabajara y, pese a ello, percibir, en forma de salario mensual, las cantidades que le fueran ingresadas por ambas mercantiles públicas en su cuenta bancaria".

A raíz de esta resolución, la Fiscalía Anticorrupción pidió que la expareja de Ábalos fuera investigada en la Audiencia Nacional. El Ministerio Público ha defendido ahora los indicios que, a su juicio, existen contra Rodríguez en el informe presentado para oponerse al recurso de su defensa.

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El Supremo no juzgó la participación de Jéssica Rodríguez

El juez Moreno comparte el criterio de la Fiscalía y, en un auto al que ha tenido acceso 'EFE' este viernes, rechaza también el argumento de que el delito de tráfico de influencias estaría prescrito.

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Tanto el magistrado como el fiscal consideran que la conducta que se atribuye a Rodríguez podría encajar en un delito de malversación. "Es evidente que sin su conducta este delito no se podría haber cometido", sostiene el juez, al entender que no realizó trabajo alguno y que, pese a ello, recibió unos salarios que no le correspondían.

Moreno descarta además que su imputación carezca de motivación y niega que estos hechos ya hayan sido juzgados. El magistrado recuerda que el Tribunal Supremo analizó la responsabilidad de Ábalos y de su exasesor Koldo García -ambos en prisión desde hace ocho meses-, pero no la participación de la propia Jéssica Rodríguez.