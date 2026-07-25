Redacción Andalucía 25 JUL 2026 - 18:30h.

Málaga, la provincia con más municipios que restrigen el tráfico a los coches más contaminantes

Todas las capitales menos Jaén y Huelva ya multan si entras a sus Zonas de Bajas Emisiones y tu coche no tiene permitido el acceso

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SevillaPlayas, pueblos de montaña, monumentos culturales... Andalucía destaca como uno de los principales destinos turísticos durante el verano por la gran variedad de opciones que ofrece para disfrutar durante las vacaciones.

Pero también se sitúa como una de las comunidades autónomas a la cabeza en sostenibilidad con la implementación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en gran parte de su territorio, por lo que aquellos que no tengan un coche 'eco' deberán revisar muy bien su viaje para no llevarse una sorpresa y evitar multas.

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Las Zonas de Bajas Emisiones son áreas donde está restringido el acceso a los coches más contaminantes, con el objetivo de mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación. Lo primero y fundamental es saber qué etiqueta medioambiental lleva nuestro vehículo si queremos viajar al sur de la península.

Almería: acceso restringido en el casco histórico

En la provincia de Almería, la única zona restringida está en la capital. Desde el 1 de enero de 2025, el casco histórico y la zona de Pescadería (desde el Cerro de San Cristóbal a la calle La Reina) son Zona de Bajas Emisiones. En este perímetro no pueden circular los vehículos sin distintivo medioambiental entre las 8:00 horas de la mañana y las 20:00 horas de lunes a viernes.

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Los vehículos exentos de esta restricción son las bicicletas, vehículos de movilidad personal, emergencias, o los de servicios públicos, entre otros. En otros municipios de la provincia, como El Ejido, aún se encuentra en fase de revisión y no está activa.

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ZBE en Granada

Desde el 1 de abril de 2025, los vehículos sin etiqueta matriculados fuera de Granada y los que no paguen el IVTM en dicho municipio, tienen prohibido circular las 24 horas del día en la ZBE. Abarca casi todo el perímetro urbano delimitado por el por el Camino del Sacromonte, la Carretera de Alfacar y las grandes avenidas de circunvalación periféricas.

Las multas son de 200 euros y, aunque de momento la ZBE solo está activa en la capital, ciudades de la costa como Motril ya se encuentran en trámite para su implementación.

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Málaga: ojo con estas ciudades

En la provincia de Málaga las restricciones afectan a nueve municipios, incluyendo además de la capital a Marbella, Mijas, Fuengirola, Vélez-Málaga, Torremolinos, Estepona, Benalmádena y Rincón de la Victoria.

La ZBE más extricta se encuentra en la capital, con 437 hectáreas que prohíben circular a quienes no lleven etiqueta ambiental y vengan de fuera del municipio. A finales de 2026 se ampliarán tambien las restricciones a la Etiqueta B.

En cuanto al resto de municipios malagueños, las Zonas de Bajas Emisiones se concentran principalmente en sus cascos históricos, pero se debe revisar las normativas propias de cada lugar, siendo la de Estepona la más estrictra para no los noresidentes.

Jaén: en pruebas solo en Linares

En la provincia de Jaén, las Zonas de Bajas Emisiones están todavía en distintas fases de implantación.

En Linares, la normativa ya está aprobada pero de momento continúa en fase de pruebas, mientras que en la capital aún se encuentra en proceso de implementación.

ZBE en Córdoba

La ZBE cordobesa comprende las Áreas de Circulación Restringida (ACIRE) del casco histórico y restringe el acceso las 24 horas del día, todos los días del año, a coches sin etiqueta, mientras que los que tengan etiqueta B o C solo pueden entrar a la zona si su destino es un parking dentro del perímetro.

Los vehículos con etiquetas Cero y Eco pueden acceder sin restricciones. El acceso no autorizado se controla mediante cámaras y conlleva multas de hasta 200 euros.

Sevilla permite circular por el casco histórico

La Zona de Bajas Emisiones de Sevilla se encuentra en la Isla de la Cartuja, dividida en las áreas Cartuja Norte y Cartuja Sur. Restringe el acceso de lunes a viernes no festivos en horario de 7:00 a 19:00 horas a los vehículos sin distintivo ambiental de la DGT.

Una característica particular de la ZBE sevillana es que está ubicada en la Cartuja y no en el casco histórico donde se puede acceder libremente, a diferencia de otras capitales andaluzas.

Cádiz amplia sus ZBE

En Cádiz capital la ZBE está implantada en el casco antiguo y la zona del Puerta Tierra, con control por cámaras, donde no pueden entrar los vehículos sin etiqueta ambiental. También se incluye en la ZBE el Paseo Marítimo entre la glorieta del Hotel Playa y Cortadura, de preferencia peatonal. No obstante, no comenzará a multar hasta diciembre de 2026.

En municipios como la Línea de La Concepción, San Fernando y Chiclana de la Frontera ya están activas o en proceso de implementación, por lo que se debe consultar las diferentes ordenanzas. En Jerez de la Frontera, por ejemplo, el acceso está limitado solamente a vehiculos con etiquetas C, ECO, Cero en el casco histórico de 8:00 a 20:00 horas, por lo que dentro de ese horario el resto de vehículos no pueden entrar.

Huelva, sin restricciones activadas

La provincia de Huelva aún no tiene aún Zonas de Bajas Emisiones en funcionamiento activo, si bien se implatarán por fases a lo largo de este 2026, empezando en el barrio de Reina Victoria.

El plan contempla una segunda fase, denominada Centro-San Pedro, que quedará condicionada a los resultados de la primera y podría activarse más adelante.