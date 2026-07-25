Manuel Pimentel 25 JUL 2026 - 05:30h.

Ecologistas en Acción señala las diez playas andaluzas más contaminadas y peor gestionadas en su informe 'Banderas Negras 2026'

La playa de Quitapellejos en Almería contaminada con residuios radioactivos; los vertidos fecales en Nerja o la explotación urbanística en Marbella, algunos de los ejemplos

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GranadaUn año más, Ecologistas en Acción ha presentado su informe 'Banderas Negras 2026', que evalúa cada año desde 2005 la salud de las costas españolas. En esta edición, el estudio ha revisado más de 8.000 kilómetros de litoral y ha otorgado 48 banderas negras, dos por cada provincia o ciudad autónoma.

Estos distintivos señalan los casos más graves de contaminación, deterioro ambiental o mala gestión del territorio que se han detectado en nuestras playas y entornos costeros. Con este informe, la asociación ecologista pretende concienciar sobre las amenazas que suponen los vertidos, los fallos de saneamiento o a la acumulación de y plásticos y basura.

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Este año Andalucía recibe un total de diez banderas negras, una por contaminación y otra por mala gestión, en cada una de las cinco provincias costeras, señalando así cuáles son las poeores playas de Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería.

Las 'Banderas Negras' de Andalucía

Almería : Playa de Quitapellejos (contaminación radiactiva) y Punta Entinas-Sabinar (mala gestión)

: Playa de Quitapellejos (contaminación radiactiva) y Punta Entinas-Sabinar (mala gestión) Granada : Playa de la Charca, Salobreña (vertidos) y Los Berengueles, Almuñécar (urbanización)

: Playa de la Charca, Salobreña (vertidos) y Los Berengueles, Almuñécar (urbanización) Málaga : Playa de Maro (vertidos) y Residencia Marbella (urbanización dunar)

: Playa de Maro (vertidos) y Residencia Marbella (urbanización dunar) Cádiz : Bahía de Algeciras (contaminación) y Vejer, Barbate y Tarifa (urbanización)

: Bahía de Algeciras (contaminación) y Vejer, Barbate y Tarifa (urbanización) Huelva: Ría de Huelva (contaminación industrial) y Playa Central de Isla Cristina (paseo marítimo)

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Radioactividad en una playa de Almería

Los ecologistas han otrogado la 'bandera negra' por contaminación a la playa de Quitapellejos en Almería debido a los residuos radiactivos de plutonio y americio dispersados tras el accidente de Palomares de 1966, en el que un bombardero de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos chocó contra un avión cisterna, provocando la liberación de material radiactivo.

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Esta playa limita con el área de Palomares, uno de los lugares más contaminados con radiactividad de Europa occidental. Según el informe, la contaminación con plutonio-239 y americio-241 afecta tanto a suelos agrícolas interiores como a terrenos costeros contiguos a la playa de Quitapellejos

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La segunda 'bandera negra' de Almería, por mala gestión, está en la Playa de Punta Entinas, en el Ejido. Esta playa sufre una grave regresión costera provocada por los espigones del puerto deportivo de Almerimar, que se ha comido cerca de 36,8 hectáreas de litoral, al interferir interfiriendo con el transporte natural de la arena.

Otra consecuencia de ello es que las dunas han perdido altura y capacidad para actuar como barrera natural frente a los temporales. Este proceso, señala el informe, lleva décadas reflajándose en distintos estudios, y critica que a pesar de ello no se han adoptado medidas para revertir o amortiguar el problema.

Las dos playas 'negras' de Granada, en Almuñécar

La bandera negra por contaminación en Granada se la lleva la Playa de la Charca, en Almuñecar. Esta playa se sitúa entre el famoso peñon de Salobreña y el río Guadalfeo. La organización ecologista denuncia en su informe que en esta playa terminan vertidos frecuentes que provocan manchas, contaminación fecal y malos olores.

De hecho, un tramo de esta playa ya se tuvo que cerrar al baño en dos ocasiones durante el pasado verano debido a "la concentración de los parámetros microbiológicos enterococos intestinales". Este problema es frecuente desde hace muchos años porque la red de depuración es incapaz de absoerber las aguas residuales que se vierten durante la temporada turística.

La playa de Los Berengueles, también en Almuñécar, recibe la segunda 'bandera negra' de Granada por mala gestión. El motivo es la construcción de una nueva urbanización que provoca "una transformación irreversible de un espacio litoral de elevado valor ecológico y paisajístico", señala el informe de Ecologistas en Acción.

Aguas residuales en Nerja y explotación hotelera en Marbella

La primera 'bandera negra' se otorga a la playa de Maro, en Nerja, contaminada por vertidos de aguas residuales. La organización denuncia que, a pesar de existir una depuradora, algunos puntos del municipio vierten aguas fecales directamente al mar sin el tratamiento previo adecuado, con los consiguientes riesgos para la salud y el medio ambiente.

La bandera por mala gestión ambiental recae en Marbella, concretamente en la antigua Residencia de Tiempo Libre. Ecologistas en Acción critica que se haya licitado el espacio para una nueva explotación hotelera, perdiendo la oportunidad de restaurar el cordón dunar que existía en la zona antes de la construcción del complejo. Por este motivo la organización considera que esta decisión sella de forma irreversible el sistema dunar.

La actividad portuaria afecta a Cádiz

En cuanto a las costas de Cádiz, la bandera por contaminación se otorga a todo el Arco de la Bahía de Algeciras, que afecta a los muncipios de Algeciras, Los Barrios, San Roque, La Linea de la Concepción y Gibraltar (Reino Unido).

La organización ecologista denuncia en su informe que esta zona sufre una degradación constante por vertidos de aguas fecales, residuos industriales y la intensa actividad portuaria . Por ello, reclaman un plan de "cero vertidos" para todos los municipios de la bahía.

La segunda bandera negra es por mala gestión ambiental en el litoral de La Janda, que abarca los municipios de Vejer, Barbate y Tarifa . El informe hace hincapié en la presión urbanística que hay espacios protegidos como los parques naturales de La Breña y del Estrecho.

También señala especialmente la situación de la playa de El Palmar, por la existencia de más de 700 viviendas ilegales y vertidos de aguas residuales sin depurar, asi como los desarrollos urbanísticos previstos en zonas como Trafalgar, Atlanterra y Cabo de Plata

Vertidos químicos en Huelva

En la provincia de Huelva, Ecologistas en Acción otorga la bandera negra por contaminación a la Ría de Huelva y las marismas del Tinto. La causa es la acumulación de décadas de actividad industrial que han degradado gravemente el ecosistema, con problemas como la presencia histórica de las balsas de fosfoyesos, un residuo derivado de la fabricación de ácido fosfótico y fertilizantes.

El informe critica también los nuevos proyectos industriales y energéticos previstos en la zona, como los relacionados con el hidrógeno verde y pide que se evalúe el impacto conjunto de todas estas instalaciones.

Por último, la bandera negra por mala gestión ambiental en Huelva está en la Playa Central de Isla Cristina. El problema principal es la degradación del cordón dunar, una barrera natural clave contra la erosión. El informe denincia que se haya construido un paseo marítimo sobre la primera línea de dunas y la extracción de arena de playas cercanas para regenerar la Playa Central, una práctica inútil que daña otros espacios de alta biodiversidad