Asun Chamoso 25 JUL 2026 - 06:00h.

La Fundació Silvestra Moreno impulsa la aplicación para crear vínculos con actividades en la comunidad

Movere reduce la soledad no deseada, mejora el bienestar emocional y las competencias digitales

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BarcelonaUna de cada cinco personas en España sufre soledad no deseada. Una cifra que se dispara hasta el 77% entre las que tienen un trastorno de salud mental grave. "No es estar solo. Es el sentimiento de falta de vínculo. Si se cronifica, hay riesgo para la salud. Tiene un impacto en el aumento de enfermedades coronarias, ictus, depresión y demencia", advierte Maite Garolera, responsable de la Unidad de Neuropsicología y directora del Grupo de Investigación de Cognición, Cerebro y Conducta del Consorcio Sanitario de Terrassa.

Una soledad detectada entre los 1.300 usuarios de la Fundació Silvestra Moreno. "Damos apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica a personas en situación de vulnerabilidad en el ámbito de la salud mental con un equipo multidisciplinar. Es una atención integral para que logren la máxima autonomía", explica su directora general, Victòria Monell. A la soledad no deseada suman "las dificultades para relacionarse con otras personas y una baja participación en la comunidad porque hay barreras como el estigma, el autoestigma y adaptarse a servicios de la comunidad por las barreras digitales. Y como trabajamos la prevención, todos estos factores pueden derivar en un malestar emocional".

Y en esa prevención han impulsado una aplicación de móvil entre sus usuarios de Barcelona, Terrassa y Sabadell. Se llama Movere. "No va solo de tecnología, sino de crear relaciones, oportunidad y comunidad porque la clave no es solo la aplicación: es el acompañamiento para que los usuarios la utilicen", subraya Monell.

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Una herramienta digital para conectar con la comunidad compartiendo conciertos, exposiciones, talleres, charlas o espectáculos. "La columna vertebral de la aplicación es la cartera de actividades que ofrece. Se nutre de la oferta vinculada al territorio y se hace una selección de las gratuitas y de fácil acceso", señala Blai Tomàs, referente social del proyecto Movere de la Fundació Silvestra Moreno.

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Con el apoyo del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), la empresa Alteraid, de la UPC y los mismos participantes, se ha creado esta aplicación que utilizan 70 usuarios y 30 profesionales de la fundación. "En la inscripción a las actividades, pueden interactuar los que quieren ir a lo mismo. Ir solo a una exposición puede provocar más soledad que quedarse en casa. La aplicación ha de crear comunidad. Se ha trabajado para hacer espacios de encuentro para que se conozcan entre ellos y se cree una red social", destaca Tomàs.

La aplicación va más allá. "Dispone de un servicio de mensajería que conecta a los usuarios con sus profesionales de referencia de la fundación, tiene juegos de entrenamiento cognitivo y un canal de salud con consejos. Un pilar fundamental es que hay preguntas sobre su bienestar. Cuando sale un valor que puede ser preocupante, avisa a su equipo social. Una de las cuestiones que se está midiendo es el sentimiento de soledad antes y después", concreta el referente social.

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"La compañía me aporta mucho"

Con un diagnóstico de salud mental, Guillermo se dirigió a la fundación hace un par de años para solicitar "un apoyo administrativo y económico". Es uno de los usuarios de Movere. "Me costaba hacer amistades, estaba muy solo. Tenía amigos, pero muy pocos", recuerda. Así se decidió a participar "porque estoy dispuesto a colaborar y a ser activo. Propongo ir a una actividad y algunos se apuntan. Soy el que más lo hago".

Las actividades compartidas por Guillermo van desde "ir al Tibidabo, al Museo Barça, a la Sagrada Familia, ver fútbol en casa, pasear por la playa, hacer voluntariado o ir a conciertos". Un tiempo en el que también "hablamos de la vida y de nuestros problemas. Tenía problemas para dormir y con la compañía, estoy mucho mejor porque me aporta mucho porque soy una persona muy activa. No puedo estar sin compañía".

"Cambia vidas"

Como en el caso de Guillermo, los vínculos mejoran el bienestar, tal como apuntan los resultados preliminares. "El 80% ha reducido la soledad, el 77% percibe que su apoyo social es mayor, el 60% ha mejorado su estado de salud general y el 50% ha mejorado su bienestar emocional. Y todos han mejorado sus competencias digitales", detalla Blai Tomàs.

"Hay una mejora significativa en la disminución de la soledad percibida. Hemos conseguido modular, como grupo, sus sentimientos de soledad no deseada a través de la aplicación Movere y es una buena noticia. Se sienten menos solos, con más apoyo social, con más sentimientos de bienestar emocional y perciben una mayor calidad de vida. También hemos conseguido que tengan la capacidad de usar de forma completa el móvil. La tecnología actúa como herramienta de participación, autonomía y de vinculación social", subraya Maite Garolera.

Con los datos en la mano, el reto de la aplicación, impulsada con fondos de la Unión Europea ya agotados, es ser un ejemplo y seguir llegando a más usuarios. "Necesitaríamos financiación estable para dar continuidad a este proyecto que cambia vidas", concluye Victòria Monell.