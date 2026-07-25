Iván Sevilla 25 JUL 2026 - 06:30h.

El de Torre del Mar, Málaga, suele enseñar a sus pequeños estudiantes palabras o frases típicas de Andalucía

Los niños de apenas cuatro años aprenden inglés y también a decir "qué caló", "no ni ná", "sa matao" o "illo illo illo"

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MálagaDel "no ni ná" al "qué caló", David Jiménez es un joven profesor malagueño que enseña andaluz a niños en Vietnam. Aunque ahora está de vacaciones en su tierra, Torre del Mar, admite: "Nunca me voy a olvidar de ellos".

Eso dijo a finales de junio cuando se despidió públicamente de los pequeños alumnos a los que el último curso académico les dio clases de inglés y también de palabras o frases típicas de Andalucía.

Precisamente, el docente logró hacerse viral tras subir en sus redes sociales de Instagram y TikTok vídeos en los que muestra cómo los menores aprenden a decir "illo illo illo", "no vea" o "sa matao".

Con tan solo cuatro años, los estudiantes ya saben esas expresiones andaluzas que David decidió transmitir en el aula, enriqueciendo la multiculturalidad con la modalidad lingüística que él aprendió desde niño.

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Entre los más de 130.0000 seguidores que tiene este 'influencer', muchos reconocen su manera tan amena y divertida de enseñar. Utilizando juegos y poniendo retos a sus niños que él mismo llama 'vietnaluces', ellos responden siempre con risas.

"Esto es oro", "eres genial", "el mejor profesor del mundo", "qué maravilla, aprender divirtiéndose es lo más", "qué arte" o "qué bonito ver la ilusión que les hace decirlo" son algunas de las numerosas reacciones del público a su contenido.

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"Los recordaré toda la vida", reconoció David

Después de haber estado diez meses impartiendo clases de inglés (y andaluz) a los pequeños en Vietnam, David Jiménez reconoció en su publicación del 29 de junio: "A lo mejor me olvidan, pero yo los recordaré toda la vida".

"Lo más bonito de enseñar nunca sale en los libros", comenzó a decir en su texto antes de repasar brevemente lo que había vivido en su experiencia como docente en el país asiático.

"Ojalá alguno recuerde que hubo un profe medio loquillo, que cada mañana les recibía con una sonrisa y un "¡Illo, how are you today?", deseó el joven. "Y que dio todo lo que tenía para que aprendieran un idioma y fueran niños felices", añadió.

Además de su labor puramente educativa, David estuvo grabando y compartiendo también vídeos (con el consentimiento de los padres de los menores) en los que resaltaba el humor o la guasa que caracteriza a los andaluces.

Por ejemplo, en algunos sale bailando mientras ellos lo abrazan y rodean riéndose, mientras suena alguna canción conocida como 'Sueña la Margarita' de Aromas de Feria o el tema 'Bulería' de David Bisbal.