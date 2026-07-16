La esterilización dejó de ser una recomendación opcional desde la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal, pero las ayudas dependen de autonomías y ayuntamientos

Las personas que viven solas pueden acceder a importantes bonificaciones en la luz que muchos desconocen

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Esterilizar a un perro o un gato puede costar entre 50 y más de 150 euros dependiendo del tamaño, el sexo del animal y la clínica. Para muchas familias, ese gasto puntual es la diferencia entre cumplir con la ley y posponerlo indefinidamente. Varios ayuntamientos españoles han puesto en marcha campañas y bonificaciones específicas para que sus vecinos puedan esterilizar a sus mascotas a un coste reducido o, en determinados casos, completamente gratuito.

La esterilización dejó de ser una recomendación opcional desde la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal, el 29 de septiembre de 2023. La norma obliga a esterilizar a todos los gatos antes de que cumplan seis meses de edad, salvo que estén registrados como criadores, con el objetivo de gestionar la población felina urbana y reducir gradualmente las colonias no controladas. Con más de 13 millones de mascotas registradas en la Red Española de Identificación de Animales de Compañía, el coste agregado de esa obligación legal para las familias españolas es considerable. Y ahí es donde entran en juego las ayudas municipales y autonómicas.

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Un ejemplo concreto de cómo funciona este tipo de ayuda a particulares es el del Ayuntamiento de La Nucía, en Alicante. Su Campaña de Esterilización de Mascotas 2026 se desarrolla del 1 al 30 de abril y ofrece un descuento del 20% sobre la tarifa habitual durante ese periodo, exclusivamente para vecinos empadronados en el municipio. La intervención debe realizarse mediante cita previa en las clínicas veterinarias concertadas con el ayuntamiento, y desde la Concejalía de Protección Animal se recomienda aprovechar la campaña como medida preventiva de salud y de control poblacional.

Este tipo de campaña periódica con descuento para empadronados se repite, con variaciones de porcentaje y plazo, en otros municipios españoles, aunque no existe un registro estatal centralizado que agrupe estas iniciativas, y cada ayuntamiento publica sus condiciones a través de su propia sede electrónica o de la concejalía de medio ambiente o bienestar animal correspondiente.

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Esterilización gratuita para animales adoptados

Existe una segunda vía, más extendida y con más recorrido, que beneficia directamente a los particulares es la esterilización gratuita de los animales que se adoptan en los centros de protección animal municipales. El Ayuntamiento de Madrid, a través de su Centro de Protección Animal, gestionado por el organismo autónomo Madrid Salud, establece que los animales objeto de adopción deben estar esterilizados o llevar un compromiso de esterilización en un plazo determinado. Si el animal no estaba esterilizado en el momento de la adopción, el propio centro ofrece la posibilidad de realizar la intervención en sus instalaciones sin coste alguno para la persona adoptante.

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Este modelo es habitual en la mayoría de centros de protección animal de titularidad municipal en España, aunque las condiciones concretas dependen de cada ayuntamiento.

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Las subvenciones que llegan indirectamente

Una parte importante del ecosistema de ayudas no llega de forma directa a los propietarios de mascotas, sino a través de asociaciones de protección animal que reciben subvenciones públicas y, con ese dinero, ofrecen campañas de esterilización abierta a particulares a precios reducidos o gratuitos. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, convoca anualmente ayudas destinadas a entidades sin ánimo de lucro para fomentar la protección de los animales de compañía, con importes máximos subvencionables por tratamiento de 120 euros para perras, 80 euros para perros, 80 euros para gatas y 50 euros para gatos.

Asociaciones beneficiarias de este tipo de subvenciones, como Corazón Animal, mantienen convenios con centros veterinarios en municipios como Colmenar Viejo, Tres Cantos o Getafe para ofrecer campañas de esterilización dirigidas específicamente a particulares de la Comunidad de Madrid durante todo el año. Es una vía indirecta pero real: el particular no recibe la subvención directamente, pero accede a un precio bonificado gracias a ella.

La ayuda que sí va al bolsillo

Para quienes ya han pagado de su bolsillo los gastos veterinarios de su mascota, existe una vía fiscal cada vez más extendida entre las comunidades autónomas: la deducción en el IRPF. Andalucía aprobó, a través de la Ley 8/2025 de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, publicada en el BOE el 16 de enero de 2026, una deducción del 30% de los gastos veterinarios obligatorios, con un máximo de 100 euros anuales por contribuyente, aplicable a partir de la declaración correspondiente al ejercicio 2025. Esta deducción incluye expresamente los gastos de esterilización cuando esta sea preceptiva conforme a la normativa de protección animal, además de vacunaciones, desparasitaciones y otros tratamientos obligatorios.

Murcia mantiene una deducción similar: el 30% de los gastos veterinarios, con un límite de 100 euros anuales por contribuyente, sin restricción temporal vinculada a la fecha de adquisición del animal, a diferencia de Andalucía, que exige que la mascota haya sido adquirida a partir del 1 de enero de 2025.