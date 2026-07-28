Declarado un incendio forestal en un paraje de Casabermeja, en Málaga

El Plan Infoca ha desplegado un amplio operativo para estabilizar el incendio declarado en el paraje Los Portales

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El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) trabaja para estabilizar y controlar un incendio forestal declarado este martes en el paraje Los Portales, en el municipio malagueño de Casabermeja.

El fuego se ha originado a las 13:35 horas, según ha informado EMA Infoca a través de un mensaje publicado en la red social X. Por el momento, no han trascendido las causas del incendio.

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Amplio despliegue de medios

Hasta la zona se ha movilizado un importante dispositivo de extinción formado por tres helicópteros —uno pesado, otro semipesado y un tercero ligero—, además de cuatro aviones de carga en tierra, 66 efectivos terrestres y tres autobombas.

Los equipos continúan trabajando para frenar el avance de las llamas y evitar que el incendio se propague a otras zonas del entorno. Por otro lado, el Plan Infoca ha dado por controlado, alrededor de las 15:15 horas, el incendio declarado poco antes de las 13:00 horas de este martes en el paraje La Alquería, perteneciente al municipio malagueño de El Borge.

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Aunque el fuego ya no presenta riesgo de propagación, varios efectivos permanecen en la zona realizando labores de remate y liquidación para extinguir por completo cualquier punto caliente y evitar posibles reactivaciones.