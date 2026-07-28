Redacción Andalucía Málaga, 28 JUL 2026 - 17:32h.

Endesa está llevando junto a las Fuerzas y Cuerpos Seguridad del Estado diversas actuaciones contra los enganches ilegales que predominan la zona

Las plataformas vecinales exigen la regularización de los enganches ilegales respetando a los usuarios que disponen de contrato y contador en regla

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Los enganches ilegales que abundan en el Distrito Palma-Palmilla de Málaga afectan a numeros vecinos que llevan desde el pasado 30 de junio sin suministro eléctrico en sus hogares a pesar de tener contrato y contador en regla.

Estas conexiones fraudulentas, muchas de ellas relacionadas con el cultivo de marihuana, están obligando a Endesa a realizar interrupciones totales o parciales en una veintena de bloques de la zona. Esta medida, según la compañía obedece a razones de seguridad, con el fin de evitar incendios o averías.

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Las asociaciones vecinales piden regularizar los suministros eléctricos pero respetando los contadores legales y no demorar las reparaciones.

400 casas sin luz

La situación afecta ya a más de 400 viviendas que llevan casi un mes sin luz. Los afectados son los vecinos de dos de los seis barrios que conforman este distrito, en el que viven alrededor de 15.000 personas. "Es inhumano", denuncian algunos afectados.

El problema afecta tanto a hogares como a negocios. Muchos de ellos, como el supermercado que regenta Loli en la barriada de 26 de Febrero, han tenido que cerrar al estar sin luz "durante más de 24 horas", afirma. "Esto no es normal, he tenido que tirar todas la cosas del congelador teniendo mi contador en regla", comenta otra vecina.

A ello se añade la delicada situación que tienen que soportar en pleno verano las personas mayores, así como enfermos y vecinos electrodependientes, que requieren de electricidad para mantener en funcionamiento equipos médicos como aparatos de oxígeno.

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Las interrupciones de suministro, ya sea por desenganche de conexiones ilegales o por lñas averías que éstos provocan, agravan la vulnerabilidad de personas en situaciones que ya eran vulnerables en una época del año especialmente dura por las temperaturas.

Actuación de Endesa

Desde la compañía eléctrica indican que durante el mes de julio, desde que cientos de vecinos con contrato de luz legal se quedaron sin sumisnitrio, se han realizado diversas actuaciones contra el fraude eléctrico en la zona de Palma-Palmilla.

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En estas interveciones, los operarios de Endesa, acompañados de las Fuerzas y Cuerpo Seguridad del Estado, han detectado hasta un 78% de nivel de fraude en las zonas intervenidas.

La empresa subraya que las instalaciones que han sido manipuladas representan un peligro tanto para la integridad de las personas como para las propias infraestructuras.

Cultura de la impunidad

La plataforma vecinal, coordinada por Carlos Torres, critica que "la intervención" contra los enganches de luz "se produce tras décadas de pasividad de Endesa, que no ha hecho inspecciones y apenas ha perseguido los enganches irregulares hasta ahora, fomentando una cultura de impunidad",

Desde el Plan Comunitario Proyecto Hogar señalan que Endesa "debería haber coordinado" estas acciones previamente con las entidades públicas y privadas de este vecindario para evitar muchas de estas consecuencias negativas, conforme a las propuestas y protocolos que el vecindario viene defendiendo, para una regularización que, dicen, llevan reclamando desde el año 2011.

Por otro lado, la plataforma vecinal pide a Endesa que planifique y ejecute urgentemente la mejora de su infraestructura eléctrica en el barrio, ya que este proceso de regularización conllevará más demanda de energía y las averías en verano se vienen intensificando en los últimos 4 años, "aunque nunca con tanto retraso en su resolución como ahora ocurre", añaden.