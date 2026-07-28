Manuel Pimentel Granada, 28 JUL 2026 - 04:30h.

Pinos Genil dará gratis a niños y adultos una hamburguesa y refresco este martes durante la celebración de la Semana Cultural 2026

Solo podrán beneficiarse de esta iniciativa los habitantes empadronados en el municipio granadino

Compartir







Los vecinos de Pinos Genil, en Granada, tienen un apetecible plan sobre la mesa para este martes si les apetece comer hamburguesas gratis. El Ayuntamiento de esta localidad repartirá sin coste alguno una hamburguesa para todos sus vecinos en el arco de la Semana Cultural 2026, que se celebrará del 27 al 31 de julio.

El único requisito para poder participar en esta iniciativa, es estar empadronado en este municipio del área metropolitana de Granada, de poco más de 1.600 habitantes.

Hamburguesas gratis para cenar

De esta forma, el Ayuntamiento de Pinos Genil celebrará una actividad novedosa que se enmarca dentro de la programación de la Semana Cultural 2026 .

Los vecinos, podrán recoger su hamburguesa gratis a partir de las 20:00 horas del martes 28 de julio. Para poder recibir la hamburguesa, deberán recoger previamente un ticket en el Ayuntamiento, aunque hay unidades limitadas.

PUEDE INTERESARTE Un nuevo estudio científico asegura que Venus podría haber tenido vida hace millones de años

El alcalde de Pinos Genil, Gabriel Gómez, ha detallado a Informativos Telecinco que se estima repartir más de 400 hamburguesas "para que los niños disfruten de este día" que además tendrá un completo programa de actividades infantiles.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las hamburguesas se elaborarán sobre la marcha ya que, indica, "no vienen prefabricadas", y podrán elegir también algunos iingredientes, como el ketchup o la mostaza.

No obstante, tanto los 150 niños que participan en las actividades de la Semana Cultural como adultos podrán conseguir su hamburguesa y refresco gratis para cenar en familia.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Programa Semana Cultural de Pinos Genil 2026

La programación, dirigida a los menores del municipio, cuenta con dos tipos de actividades en función de la edad, siendo los niños de 5 a 6 años los protagonistas:

Martes 28 de julio:

Taller "Chef por un Día"

Taller "Hacemos papel mache con cartones de huevos 2"

Taller "Figuras de papel maché"

Miércoles 29 de julio:

Taller "Crea moda única con stampig botánico"

Taller "dando color a nuestras figuras de papel mache"

Taller "Obras de arte con papel de seda y agua"

Tatuajes, trenzas y mechas de colores

Jueves 30 de julio:

Ginkana "Toy Story: Objetivo encontrar a Jessie"

Viernes 31 de julio:

Juegos de agua

Los niños de 12 a 18 años podrán realizar actividades como un breakout inmersivo, un taller ambiental y una multiaventura en el río.