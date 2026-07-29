Juan Carlos, tras ser absuelto, pidió una indemnización de 150.000 euros como “resarcimiento de los daños y perjuicios”

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Juan Carlos fue detenido el 13 de mayo de 2010 y permaneció en prisión preventiva hasta el 20 de abril de 2011. En total, 343 días. Fue declarado inocente... en 2023, nada menos que 13 años después, cuando fue absuelto por falta de pruebas en una causa en la que se le acusaba de estafa, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. Nadie recurrió, y el fallo se convirtió en firme. Todo en este caso llama la atención.

Juan Carlos, tras ser absuelto, pidió una indemnización de 150.000 euros como “resarcimiento de los daños y perjuicios” causados por el casi año que estuvo encerrado. El Gobierno ni contestó, así que desestimó la petición “por silencio administrativo”. Pero él siguió batallando. Consideraba que el Estado debía indemnizarle también por la muerte de su padre ocurrida mientras él estaba en prisión, “fruto de la tensión generada” por su arresto y entrada en prisión, su divorcio, la pérdida de su empleo y la indemnización perdida en el camino ya que al estar privado de libertad, no pudo recurrir el despido ni tramitar el desempleo.

Esta vez sí que ha habido respuesta, y no ha sido todo lo satisfactoria que él esperaba. El Estado deberá indemnizar a Juan con 9.000 euros, según desvela el Diario Sur. La Audiencia Nacional limita la indemnización al daño moral derivado de “la ausencia de libertad” durante esos 343 días.

El tribunal no le indemniza por la muerte de su padre o su divorcio al no presentar si quiera "informes médicos y la sentencia de divorcio”. Además, señala la sentencia, el internamiento en un centro penitenciario “no es un obstáculo para acudir a la jurisdicción social” en relación a la prestación por desempleo. También señala que una empresa “no puede despedir legalmente a un trabajador por el hecho de ingresar en prisión provisional”. El demandante tampoco aporta contrato de trabajo ni vida laboral en su reclamación.