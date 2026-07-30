Muere un hombre en la piscina municipal de La Rambla, en Córdoba

Pese a los esfuerzos realizados, las maniobras de reanimación no lograron salvarle la vida

Muere un hombre de 30 años en la piscina municipal de Albolote, en Granada: las primeras investigaciones descartan un ahogamiento

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Un hombre ha fallecido este jueves en la piscina municipal de La Rambla, en Córdoba, según ha informado el servicio de emergencias 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El suceso se produjo sobre las 15:23 horas, cuando varios bañistas alertaron al centro de coordinación de que los socorristas de la instalación habían sacado del agua a un hombre y le estaban practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Una vez en la piscina municipal, los sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento del hombre. Por el momento, no han trascendido las causas del fallecimiento, que deberán ser determinadas por la investigación correspondiente.