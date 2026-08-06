Un incendio en Villablanca, Huelva, tratan de extinguir un incendio que se ha originado este jueves

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Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, trabajan en las labores de extinción de un incendio declarado en la tarde de este jueves, 6 de agosto, en el paraje Camino de la Borralla de Villablanca (Huelva).

Según han indicado a Europa Press desde el Plan Infoca, en la zona se ha desplegado un dispositivo compuesto por 28 efectivos por tierra, tres grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente medioambiental, así como dos vehículos autobombas y dos helicópteros semipesados.

Asimismo, han apuntado que se trata de una zona forestal pero muy próxima a un entorno agrícola con parte baldía, lo que hace que cuente con un cortafuegos natural delante, por lo que se espera que no se complique demasiado la extinción del incendio.

Este es el segundo incendio que afronta este jueves la provincia onubense, después de que siga activo, pero estabilizado desde las 12:35 horas, el declarado en la tarde del miércoles en el paraje Santa Catalina del término municipal de Lucena del Puerto.

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Todos los efectivos que trabajan en el incendio

Desde redes sociales, Plan Infoca, han compartido un post donde confirman que al menos 50 efectivos terrestres, un autobomba y diferentes operativos, están trabajando para controlar lo antes posible el incendio y evitar que las llamas se propaguen rápidamente.

Por el momento, las autoridades no han confirmado que algún núcleo de población se pueda ver afectado por las llamas y no hay desalojados. Aunque todavía no han controlado el fuego, parece que las condiciones son favorables para una extinción rápida.

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De la misma manera y a través de una imagen han compartido las vistas aéreas del incendio y se ve como el monte está ardiendo, creando una gran columna de humo que ya está comenzando a expandirse por algunas inmediaciones del lugar donde se ha originado las llamas.