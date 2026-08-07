Agencia EFE 07 AGO 2026 - 12:56h.

El conocido como 'Parque de la Ballena', situado entre las calles Manuel Olivencia y Faustino Gutiérrez, ha vuelto a cerrar sus puertas por la presencia de alimentos peligrosos para niños y perros

Tras realizar tareas de limpieza e inspección de la zona, las autoridades han detectado "salchichas con agujas"

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Hasta tres veces se ha visto obligado el Ayuntamiento de Sevilla a cerrar un parque canino e infantil tras detectar alimentos con elementos como agujas, perjudiciales tanto para los animales, como para los niños. Este último cierre ha ocurrido durante la tarde del jueves.

En el parque se han encontrado "salchichas con agujas"

El Distrito Este-Alcosa-Torreblanca del Ayuntamiento ha informado de que se trata del Parque de la Ballena, situado entre las calles Manuel Olivencia y Faustino Gutiérrez. Según han comunicado a través de redes sociales, se ha abierto una investigación para aclarar los hechos y se ha interpuesto una denuncia.

Tras realizar tareas de limpieza e inspección de la zona, se han detectado "salchichas con agujas", explican. Durante la mañana de hoy, el parque ha vuelto a abrir sus puertas. Desde el Ayuntamiento han agradecido la cooperación de los vecinos que alertaron sobre la situación.

No obstante, no es el único incidente de características similares al que se ha tenido que enfrentar el Ayuntamiento. A finales de julio, fue clausurado por el mismo motivo el parque de La Rosaleda, en el distrito San Pablo, sin que, por el momento, haya alguna persona identificada por estos hechos.