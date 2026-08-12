Manuel Pimentel Jaén, 12 AGO 2026 - 12:31h.

El hallazgo del reptil, que ha sido retirado por el Seprona, se ha producido en la cama de un paciente ingresado en el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar

Una serpiente enviada por mensajería se escapa del paquete y sorprende a los repartidores en La Carolina, Jaén

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Tremendo susto el que se llevaron los familiares de un paciente ingresado en el hospital Alto Guadalquivir de Andújar, en Jaén tras ser sorprendidos al aparecer una serpiente enrollada debajo de la cama.

La Consejería de Salud investiga este hallazgo que tuvo lugar durante el pasado fin de semana cuando los familiares de una persona ingresada vieron a la serpiente enrollada en el motor del elevador de la cama hospitalaria.

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Según ha confirmado desde Salud, una profesional del centro Alto Guadalquivir de Andújar notificó haber encontrado un ejemplar de serpiente en el área de hospitalización.

Serpiente no peligrosa

Los profesionales de servicios generales junto a profesionales del Seprona procedieron a revisar las instalaciones, quienes indicaron la que la serpiente no es una especie peligrosa.

"Se trata de una situación puntual que se ha resuelto sin que se haya causado ninguna incidencia asistencial", afirman fuentes de la consejería, que añade que tanto la Delegación de Sanidad como la de Medio Ambiente, junto a operarios de Seprona han mantenido continua comunicación con la Dirección Gerencia del centro.

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Familiares y fuentes sindicales afirman que no se trata del primer caso y que se había producido un episodio parecido hace dos semanas en el mismo hospital. Al parecer, en aquella ocasión fue el personal quien retiró al reptil y se la llevaron al patio exterior,