Europa Press Redacción Andalucía 12 AGO 2026 - 12:02h.

La Guardia Civil han confirmado la existencia de una denuncia y han precisado que los hechos investigados consisten en tocamientos

'Sin miedo, ni de noche ni de día', el lema para este verano de la campaña vasca contra la violencia machista en fiestas

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La Guardia Civil investiga una presunta agresión sexual a una menor de 13 años ocurrida durante la noche del pasado sábado en el marco de las fiestas de San José, en Níjar, Almería.

Según adelantaba este martes 'La Voz de Almería', los hechos se habrían producido en el entorno del recinto ferial. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado la existencia de una denuncia y han precisado que los hechos investigados consisten en tocamientos.

El suceso habría provocado que, en la madrugada del domingo al lunes, varias personas recriminaran su conducta al presunto autor y hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Níjar y del Instituto Armado después de que el suceso hubiera trascendido entre los asistentes a las fiestas.