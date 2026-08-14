Manuel Pimentel Marbella, 14 AGO 2026 - 14:19h.

El cuerpo del atún muerto ha sido recuperado a unos 500 metros de la orilla, pero se desconoce si se trata del mismo ejemplar que apareció herido hace unos días

Un enorme pez causa revuelo entre los bañistas en la orilla de una playa de Marbella, Málaga: "De unos 300 kilos de peso"

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Si hace unos días un atún gigante de 300 kilos en una playa de Marbella causaba pánico y sorpresa, esta vez el revuelo ha sido causado tras la aparición de un ejemplar muerto en aguas marbellís, en Málaga.

Fue el pasado día 8 de agosto cuando un atún de grandes dimensiones desorientado fue persiguiendo por el mar a un bañista, hasta que quedó finalmente varado en la arena de la playa del Ancón.

Un vídeo grabado por alguien que presenció la escena se volvió viral en las redes sociales. Ese ejemplar se encontraba herido ya que muchos testigos presentes lo vieron con sangre por las branquias, pero consiguieron devolver el pez mar adentro.

¿Es el mismo atún?

Apenas cuatro días después de ese episodio, este miércoles 12 de agosto los servicios municipales del Ayuntamiento de Marbella han retirado el cuerpo de atún muerto.

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Este ejemplar fallecido ha sido recuperado a unos 500 metros de la orilla, en un punto situado más al oeste del lugar donde apareció el anterior pez, tal y como informan fuentes municipales a Sur.

Sin embargo, a pesar de la cercanía y de las sospechas, será imposible saber si el atún muerto es el mismo que apareció ensangrentado hace pocos días en la zona.