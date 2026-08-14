Manuel Pimentel Cádiz, 14 AGO 2026 - 12:18h.

El Gobierno investiga lo sucedido para abrir un expediente sancionador que podría llegar a los dos millones de euros de multa y responsabilidad penal

Aparecen serpientes bajo las camas de los pacientes del hospital de Andújar, Jaén

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Se llama Toñi, tiene unos 60 años y es la más longeva de las orcas del Estrecho de Gibraltar y del golfo de Cádiz. Esta semana, este ejemplar de cetáceo, conocido como 'la abuela', se ha dejado ver entre las aguas del mar con marcas de disparos en su aleta dorsal.

Le han hecho hasta una decena de agujeros compatibles con disparos de una escopeta de perdigones, y ahora el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que depende del Gobierno, ha abierto una investigación tras la denuncia de las ONGs.

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Disparada con bolas de plomo

Al parecer, la orca Toñi llegó al Estrecho con "marcas compatibles con ulceraciones causadas por un disparo de perdigones, posiblemente bolas de plomo en postas para jabalí de 9 mm de diámetro", según explican desde el Grupo de Trabajo Orca Atlántica.

Cada cartucho carga 9 bolas en tres camas de tres (buckshot), que son como las marcas que presenta el animal en la aleta. El disparo de este tipo de munición es con escopeta de calibre 12/70 y podría haber sido realizado a menos de 15 metros.

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El Gobierno abre una investigación

El Miteco tuvo conocimiento de la situación el martes 11 de agosto por la tarde, a partir de la denuncia de la organización en defensa de la orca WeWhale, que opera en la zona con autorización administrativa del Ministerio.

Al día siguiente, el departamento abrió actuaciones previas de investigación para, en su caso, incoar un expediente sancionador si finalmente se logran identificar a los posibles autores del daño.

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Desde la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del MITECO, administración competente en la gestión y conservación de las especies marinas protegidas, se está investigando lo ocurrido.

"La orca más longeva del Estrecho de Gibraltar ha aparecido esta semana con marcas compatibles con disparos de perdigones. Es una especie vulnerable y cualquier daño contra ella es un delito grave", ha expresado la vicepresidenta Sara Aagesen.

Hasta 2 millones de euros de multa

La población de orcas del Estrecho de Gibraltar y del golfo de Cádiz está catalogada como vulnerable en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA). El artículo 57 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad prohíbe además "cualquier actuación hecha con el propósito de darles muerte, capturarlos, perseguirlos o molestarlos". El incumplimiento de esta normativa puede derivar en sanciones de hasta 2 millones de euros y responsabilidad penal.

Además, desde el Ministerio señalan que desde el verano de 2020 se vienen produciendo interacciones de ejemplares de la población de orcas de la zona con embarcaciones en las aguas atlánticas de la Península Ibérica.

Por ello, existe una serie de recomendaciones y pautas para los navegantes con el objetivo de evitar o minimizar los riesgos para los tripulantes, las embarcaciones, la navegación y los propios cetáceos.