Manuel Pimentel Almería, 07 AGO 2026 - 14:15h.

La actriz de 'La que se avecina' ha publicado un vídeo desde la costa almeriense mostrando todo el plástico que flotaba a su alrededor

Isanta ha pedido civismo a los bañistas: "No cuesta tanto mantener las playas limpias"

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Los plásticos en el mar son uno de los mayores retos medioambientales de mayor impacto sobre los ecosistemas marinos. Almería es una de las provincias que más sufre este problema por el desprendimiento de plásticos de los invernaderos cuyos fragmentos acaban en el mar.

Pero un volumen importante de basura en playa la tira directamente la gente, en la arena, en el agua o en cualquier lugar. La actriz Eva Isanta, popular intérprete de 'La que se avecina', ha sido testigo directo de este problema durante como bañista su estancia en una playa de Almería.

Basura de plástico alrededor del baño

"En mi círculo de baño me he encontrado todo esto", comenta la actriz en el vídeo en el cual sujeta con la mano un manojo de "basuraleza": una tela de plástico -probablemente proveniente de un invernadero-, además de un envase de batido, y una pala de plástico.

En el vídeo, Eva Isanta lanza un importante mensaje para concienciar a todos: "Creo que todo esto no deberia estar aquí, sino que deberia estar en uno de estos contenedores", indica mientras deposita los plásticos en uno de los contenedores amarillos dispuestos junto a la pasarela de madera cercana a la orilla. "Aquí es donde va a aparecer"

Y es que, a pesar de haber contenedores de basura y de reciclaje, a juzgar por la imagen del vídeo se usan poco. "No cuesta tanto mantener la playa limpia", insite la artista recordando que "merece la pena", haciendo un llamamiento a la concienciación colectiva,.

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"Me produce mucha tristeza ver el mar lleno de plásticos. Las vacaciones también son un buen momento para cuidar el planeta. Si cada uno de nosotros cuida su pequeño entorno es mucho más fácil. Apelo a nuestra responsabilidad", remata la actriz en un mensaje que acompaña a su vídeo.

Toneladas de plástico en el mar

El plástico supone actualmente el principal residuo que se encuentra en las playas de la costa andaluza y del resto del país. El volumen de basura que los barcos de limpieza de las aguas litorales han recogido a lo largo de este pasado mes de julio de 2026 ha registrado un incremento del 12,8% respecto al mes anterior, junio, durante el cual se recogieron 29,26 m³ de risudios

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Anuque en julio de 2026 el volumen total acumulado de residuos bajó de forma notable respecto a 2025, pasando de 40,48 metros cúbicos a 33,01 metros cúbicos, la concentración media de plástico aumentó en comparación con 2025 del 67,89%al 74,28%.