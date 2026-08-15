Los expertos señalan la necesidad urgente de revisar el estado de edificación y las infraestructuras del sur peninsular

El terremoto de Granada también se sintió fuera de Andalucía: Extremadura, Madrid, Murcia y C-LM temblaron

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Granada ha sufrido esta noche más de 40 terremotos, pero ha sido el de las 1:04 horas con epicentro en Alhendín el que ha puesto en alerta a los vecinos de la capital y el Área Metropolitana. El seísmo, de magnitud 5, no ha provocado daños personales, pero sí materiales.

Muchos se preguntan si Granada podría tener un terremoto como el que ha ocurrido recientemente en Venezuela. Ramiro Aurín, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y director del Periódico de la Ingeniería, ha señalado a ‘Ideal’ la necesidad urgente de revisar el estado de edificación y las infraestructuras del sur peninsular.

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El riesgo sísmico en España no se distribuye de manera uniforme y los mayores peligros no se localizan en las zonas montañosas, sino en los terrenos llanos y blandos. En el caso del sur de España, el foco está en la Vega de Granada y en el Valle del Segura, en Murcia.

El problema de Granada es geológico

Aurín señala al citado periódico que el origen del problema en Granada es geológico. Mientras que la parte norte del Valle del Guadalquivir está conformada por piedra dura, la zona sur —donde se asientan Granada y el río Genil— es un antiguo mar emergido de materiales extremadamente blandos.

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Al rozar las placas tectónicas africana y europea, que se desplazan a una velocidad de unos cuatro milímetros al año, la energía liberada se transmite con fuerza a través de esta cuenca sedimentaria.

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Aunque las características de la falla impiden terremotos de magnitudes extremas como los de Venezuela, donde el desplazamiento tectónico es de dos centímetros anuales y se pueden alcanzar magnitudes de 8,5, en Granada el techo sísmico se sitúa entre los 6,5 y los 7 grados.

Falta de planes de prevención

El ingeniero señala que un seísmo como el de Venezuela, de magnitud 7, en Granada tendría consecuencias “devastadoras” debido, precisamente, a la amplificación del efecto por las condiciones del suelo.

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Ramiro Aurín denuncia una falta de planes de prevención. Para ello pone de ejemplo a ‘Ideal’ el Cínturón Sísmico del Pacífico, donde un terremoto de magnitud 7,2 en Japón apenas genera incidentes gracias a una ingeniería estricta. “Si lo hiciéramos bien, aquí no pasaría casi nada, pero tal y como estamos hoy, un temblor de esa magnitud en Granada derribaría un gran número de edificios antes de que la gente pudiera ponerse a salvo”, advierte.

Aunque España adopta formalmente los estándares de seguridad, es el único país de la Unión Europea que no aplica de forma efectiva el Eurocódigo, la normativa común diseñada para asegurar que, en caso de seísmo, los edificios resistan el tiempo suficiente para salvar vidas.