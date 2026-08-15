El consejero de Interior destaca que los trabajos de extinción durante la noche han logrado defender "con éxito" Centenero y Santa Cruz de la Serós

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El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha afirmado este sábado que "los puntos más calientes y complejos" del incendio declarado el lunes en Las Peñas de Riglos (Huesca) se encuentran en los núcleos de Botaya y Atarés.

En declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión del Cecopi, Bermúdez de Castro ha relatado que los trabajos de extinción durante la noche han logrado defender "con éxito" Centenero y Santa Cruz de la Serós de un incendio que supera ya las 15.000 hectáreas.

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No obstante, ha destacado que en ese trabajo "se han pasado momentos muy complicados" y como ejemplo ha desvelado que, entre la 1 y las 2 de la madrugada, hubo "dificultades serias" en Santa Cruz de la Serós", aunque se logró mantener el fuego.

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"También Centenero sufrió importantes dificultades durante momentos de la noche y también se ha sujetado", ha añadido. El consejero ha indicado que el fuego, especialmente por el flanco derecho y la derecha de la cabeza, sigue activo, mientras que en el flanco izquierdo, las obras que hay en el entorno han servido para contenerlo.

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El responsable autonómico de Interior ha observado que el cambio meteorológico previsto, con descenso temperaturas y subida de la humedad, ofrece una "oportunidad", aunque las últimas actualizaciones arrojan "una bajada muy seria de las precipitaciones".

"Tenemos dos días bastante buenos para que se pueda seguir trabajando", ha resumido Bermúdez de Castro, que ha advertido que a partir del lunes y el martes "las temperaturas vuelven a subir". De esta forma, y aunque ahora surja esta oportunidad, ha subrayado que "no hay que ser optimista", sino "realista", ya que por el momento la situación sigue siendo compleja.

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Buena evolución en la Sierra de Algairén

Acerca del incendio declarado el viernes en la Sierra de Algairén (Zaragoza), que afecta a unas 200 hectáreas y que obligó a confinar el municipio de Alpartir, ha detallado que presenta una buena evolución y ha vaticinado que "en breves horas" se podrán dar "noticias positivas".

En ese sentido, ha explicado que el director de extinción ha trasladado que se está realizando el perímetro del incendio y que este profesional "es optimista, pero no lo ha dado por estabilizado". Y ha adelantado que "en breves minutos" se iba a desconfinar Alpartir.