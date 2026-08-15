Manuel Pimentel Jaén, 15 AGO 2026 - 18:30h.

Este itinerario de unos 23 kilómetros ha sido reconocida como una de las mejores rutas de senderismo del mundo

El sendero del río Borosa destaca por sus saltos de agua, paredes calizas de 10 metros de alturas y una cascada de 60 metros de caída libre

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La revista National Geographic ha vuelto a poner su mirada en uno de los parajes más emblemáticos de Andalucía y está en la provincia de Jaén. Se trata de la ruta del río Borosa, un sendero perteneciente al grupo de las "Rutas del Agua", situada en pleno Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas y reconocida como una de las mejores rutas de senderismo del mundo.

Este itinerario de unos 23 kilómetros discurre por el espacio protegido más extenso de España y el segundo de Europa, con una superficie que supera las 209.000 hectáreas. El Parque Natural recibe cada año la visita de miles de personas solo para poder hacer la que se consdera como una de las 5 rutas de senderismo más bonitas de España.

Puentes de madera y cascadas

El sendero, que sigue el curso del río Borosa, afluente del Guadalquivir, conduce al caminante a través de un paisaje espectacular salpicado de puentes de madera colgantes, pozas de aguas cristalinas y cascadas como la de la Poza o el Charco de la Cuna.

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El punto culminante del recorrido es la Cerrada de Elías, un imponente cañón de paredes calizas que superan los 10 metros de altura a lo largo de unos 400 metros de longitud.

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Además, las pasarelas instaladas en la zona permiten a los visitantes adentrarse en este desfiladero, un camino utilizado históricamente por los pescadores de la zona.

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Itinerario del río Borosa

El sendero va recomensando el esfuerzo del caminante durante sus paradas, de las que destacan las cinco imprescindibles:

El Charco de la Cuna, donde se pueden ver los primeros saltos de agua que son una muestra de lo que vendrá después.

donde se pueden ver que son una muestra de lo que vendrá después. El puente de los Caracolillos , una pequeña pasarela de piedra en la que se puede observar el famoso pliegue geológico que el río ha moldeado en la roca a lo largo del tiempo

, una pequeña en la que se puede observar el famoso que el río ha moldeado en la roca a lo largo del tiempo La Cerrada de Elías. Es el momento cumbre del recorrido: un enorme desfiladero donde el río se encajona entre paredes de caliza de hasta diez metros de altura, con estrechas pasarelas.

Es el momento cumbre del recorrido: un enorme desfiladero donde el río se encajona entre paredes de caliza de hasta diez metros de altura, El Salto de los Órganos , una impresionante cascada con una caída libre de 60 metros que marca uno de los puntos más altos del camino

, una impresionante que marca uno de los puntos más altos del camino Por último, los túneles excavados en la roca sirven de acceso al embalse de Aguas Negras y a la laguna de Valdeazores, dos espejos de agua que ponen el broche final a latravesía.

La Cerrada de Elías, cerrada por seguridad

Las lluvias de la pasada primavera ha dejado las pozas y cascadas en su máximo esplendor, aunque las autoridades recomiendan consultar el estado del sendero.

Tramos como el de las pasarelas de la Cerrada de Elías se encuentra cerrados temporalmente por seguridad debido a los desprendimientos y daños causados por las lluvias en diferentes puntos. La Junta de Andalucía reabrió

El trazado fue reabierto el pasado 7 de julio tras reforzar la seguridad de los puentes, pero la Cerrada de Elías sigue cerrada mientras continúan los trabajos para reparar las estrcutrudas afectadas.

Santuario de biodiversidad

Más allá de su valor paisajístico, la ruta del río Borosa es un verdadero santuario de biodiversidad. En sus aguas nadan truchas y barbos, mientras que sus riberas albergan especies únicas, incluso una planta carnívora.

Incluso, National Geographic asegura que durante los días menos concurridos es posible avistar a la escurridiza lagartija endémica de Valverde, una especie autóctona, así como mariposas como la Vanessa Atalanta y multitud de aves coloridas.

El parque, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1983, es el también hábitat de especies como la cabra montés, el ciervo, el jabalí y el quebrantahuesos, que está siendo reintroducido en la zona.