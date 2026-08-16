Todos estos temblores se han registrado a poca profundidad, lo que facilita que hayan sido sentidos por la población

¿Cómo actuar ante un terremoto? Las indicaciones del 112 ante una situación de emergencia

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El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado una veintena de terremotos de diferente intensidad concentrados en el área metropolitana de Granada durante la madrugada de este domingo, réplicas que se suman al de intensidad 5 registrado en la madrugada del sábado en Alhendín.

Este organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana contabiliza veinte terremotos registrados en la Vega de Granada desde la medianoche, réplicas del seísmo de magnitud 5 y con epicentro a 2 kilómetros de profundidad en Alhendín de la madrugada anterior.

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Estos temblores han tenido su epicentro en Ogíjares, Armilla, Gójar, La Zubia, Churriana de la Vega y Alhendín y la intensidad ha variado entre 1.5 y 3.1 de magnitud.

Todos estos temblores se han registrado a poca profundidad, lo que facilita que hayan sido sentidos por la población, y se concentran en la vertiente sur del área metropolitana de Granada.

Diez terremotos han sido sentidos por la población

Diez de estos terremotos han sido sentidos por la población, especialmente el de 3,1 grados de magnitud y epicentro en Armilla que se registró a las 4:40 horas a 7 kilómetros de profundidad.

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El 112 de Andalucía ha recibido llamadas desde Armilla y municipios vecinos como Las Gabias, La Zubia y Ogíjares, aunque no constan daños personales.

También ha sido especialmente sentido el seísmo de 2.8 grados de magnitud que ha tenido su epicentro en Ogíjares a las 6:27 horas de este domingo y cuyos efectos han notado desde Alfacar, Maracena, Vegas del Genil, Cúllar Vega, Las Gabias, Alhendín, La Zubia, Cenes y Huétor Vega, entre otros municipios.

La Junta mantiene activa la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico

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