¿Cómo actuar ante un terremoto? Las indicaciones del 112 ante una situación de emergencia

Durante el seísmo, lo más adecuado es permanecer en el lugar donde uno se encuentra, ya que al entrar y salir de los edificios es cuando se producen muchos accidentes

¿Puede Granada sufrir un terremoto como el de Venezuela? Un experto pone el foco en la Vega

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Granada ha vivido esta noche hasta 40 terremotos, pero fue el de las 01:04 horas con epicentro en Alhendín el que puso en alerta a vecinos y turistas de la ciudad y Área Metropolitana. La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) recuerda que los terremotos no se pueden predecir, pero la población sí puede tomar conocimiento de cómo actuar ante seísmos.

En caso de terremoto hay que mantener la calma y cortar cualquier situación de pánico, bulo, rumor o información exagerada. Durante el seísmo, lo más adecuado es permanecer en el lugar donde uno se encuentra, ya que al entrar y salir de los edificios es cuando se producen muchos accidentes, por ello hay que alejarse de fachadas.

En este sentido, el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha subrayado: “Si te encuentras bien y tu vivienda no presenta daños, evita entrar y salir del edificio innecesariamente y no uses el ascensor. Si observas grietas o desperfectos, aléjate de la zona y sigue las indicaciones de los servicios de emergencia”.

El consejero ha recordado, asimismo, que en la calle hay que mantenerse apartado de fachadas, cornisas, balcones, muros, postes y otros elementos que puedan desprenderse. "No te detengas a mirar ni a hacer fotografías en las zonas dañadas, porque podrían producirse nuevas caídas y resultar herido. Deja libres los accesos para facilitar el trabajo de los equipos de intervención", ha insistido.

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Dentro de un edificio es necesario buscar estructuras fuertes donde cobijarse, como por ejemplo una mesa o una cama, bajo el dintel de una puerta, junto a un pilar, una pared maestra o en un rincón. Disponer en casa de un silbato a mano puede ser de ayuda en caso de desplomes. Tras la sacudida, se recomienda salir ordenada y paulatinamente de los edificios a través de las escaleras y, bajo ningún concepto, usar el ascensor para la evacuación. Disponer en casa de un silbato a mano puede ser de ayuda en caso de desplomes.

En el caso de encontrarse en el exterior, se aconseja alejarse de fachadas, cables eléctricos, cornisas, cristales y demás elementos que puedan sufrir roturas o desprendimientos a causa del movimiento.

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Qué hacer si el terremoto pilla en mitad de un viaje en coche

Si el terremoto sorprende a los ciudadanos en mitad de un viaje en el interior de un vehículo, es necesario pararlo de inmediato donde permita el tráfico y permanecer dentro del mismo hasta que finalice el temblor.

Una vez acaba la sacudida, se debe comprobar que no hay heridos, en caso de haberlos se debe examinar a los que están alrededor y no olvidar que los heridos graves no deben moverse, a no ser que se tenga conocimiento de cómo hacerlo o en caso de empeoramiento grave o peligro inminente (fuegos, derrumbamientos, etc....). Hay que comprobar el estado de las conducciones de gas, agua y electricidad, visualmente y por el olor, sin poner a funcionar nada.

En caso de un terremoto de impacto, es preferible no usar el teléfono a menos que sea para situaciones de urgencia, conectar la radio y seguir las indicaciones de las autoridades u organismos intervinientes a través de los medios de comunicación y cuentas oficiales en redes sociales (por ejemplo: @E112Andalucia / Facebook 112 Andalucía / @IGNSpain).