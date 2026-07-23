Carlos Plá Valencia, 23 JUL 2026 - 13:44h.

Los análisis del agua han revelado una concentración del doble de lo permitido de la bacteria Escherichia coli de origen fecal que pone en riesgo la salud de los bañistas

Cierran por un vertido de aguas fecales dos playas de El Puig y una de la Pobla de Farnals en Valencia

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La Conselleria de Medio Ambiente ha decretado el cierre temporal al baño de la Playa del Sur de Peñíscola (Castellón) tras detectar niveles elevados de contaminación microbiológica en los análisis de agua realizados dentro del Programa de Control de la Calidad de las Aguas de Baño.

La muestra, recogida este miércoles 21 de julio en el punto de control situado en el centro de la Playa del Sur, ha revelado una concentración de Escherichia coli de 1.200 NMP por cada 100 mililitros, una cifra que supera ampliamente el límite máximo permitido por la normativa de 500 ufc/100 ml.

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Según el informe remitido al Ayuntamiento de Peñíscola, este resultado supera el doble del valor máximo admisible para uno de los parámetros indicadores de contaminación fecal de origen residual.

A la espera de nuevos análisis

La conselleria ha requerido al Ayuntamiento de Peñíscola que cierre inmediatamente la zona al baño hasta que unas nuevas analíticas confirmen que el agua vuelve a cumplir los parámetros sanitarios exigidos para garantizar la seguridad y la salud de los bañistas.

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El consistorio deberá arriar la Bandera Azul, en caso de que la playa disponga de este distintivo, e informar de la situación a vecinos y visitantes mediante carteles en los accesos, puestos de socorrismo y los canales de comunicación municipales.

Investigan el origen de la contaminación

Esta previsto que este miércoles se realice una nueva toma de muestras en el mismo punto de control para verificar la evolución de la calidad del agua. Los resultados serán comunicados al consistorio en cuanto se evalúen los análisis.

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La conselleria ha solicitado al ayuntamiento un informe sobre las posibles causas de la contaminación del agua y de las actuaciones que se van a llevar a cabo para eliminar el foco contaminante y evitar futuros episodios similares.

La Playa del Sur de Peñíscola permanecerá cerrada al baño hasta que los análisis oficiales determinen que el agua vuelve a ser apta y cumple los valores microbiológicos establecidos.