Manuel Pimentel Granada, 16 AGO 2026 - 19:01h.

El alcalde de Valderrubio asegura que "no les consta" ningún robo o acto vandálico y pide a los afectados que interpogan una denuncia ante las autoridades

Algunas vecinas aseguran que tienen a un sospechoso: "No se puede acusar sin pruebas, por eso necesitamos las cámaras"

Compartir







La asociación de vecinos ‘El Yunque de la Vega’ ha denunciado el robo de diversas piezas de las tumbas del cementerio municipal de Valderrubio, en Granada. Un hecho que ha generado inquietud y conmoción entre los familiares de los difuntos.

Hace unos días, los afectados empezaron a detectar que estaban desapareciendo objetos de todo tipo, principalmente de metal, que adornaban los nichos de sus seres queridos. Como la rosa de cobre que le puso María a su marido hace algunas semanas.

PUEDE INTERESARTE Una mujer roba una máquina dispensadora de agua de 1,2 metros y se la lleva bajo una manta en un carrito de bebé en Granada

También se han llevado de las lápidas tornillos y arandelas de cobre, pero lo que más llama la atención es que han dejado intactos objetos mucho más llamativos y susceptibles de ser robados, como la figura de una moto en recuerdo del joven motorista de 20 años fallecido en Íllora por las inundaciones de diciembre de 2025.

Aunque las piezas sustraídas no poseen un gran valor económico -alrededor de unos 20 euros-, la indignación entre los vecinos no solo se centra en el robo material, sino en la invasión a la intimidad del camposanto y la falta de respeto hacia el lugar sagrado.

PUEDE INTERESARTE Detenida la cuidadora de una anciana en Leganés, Madrid a la que drogaba para robarle sus joyas

La asociación vecinal está recopilando más información, ya que sospechan que puede haber más personas afectadas que prefieren no alzar la voz por respeto, miedo o prudencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cámaras para pillar al sospechoso

Mar, la portavoz de la asociación vecinal, asegura que algunas vecinas se pusieron en contacto con el alcalde de Valderrubio, Antonio García, para comunicarle los hechos sin obtener respuesta por su parte. Lo que reclaman es la instalación de cámaras de seguridad a la entrada del cementerio, una medida que al parecer no se contempla desde el Ayuntamiento.

Según ha explicado, "algunas vecinas aseguran que tienen a un sospechoso pero no se puede acusar sin pruebas, por eso necesitamos las cámaras". Además, dice que en los cementerios de otros municipios cercanos también habían estado sufriendo este tipo de robos "hasta que pusieron las cámaras y creemos que el ladrón ahora viene al nuestro porque aquí no hay".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"El pueblo está lleno de cámaras por todos los sitios y nos dicen que ahí no se puede poner una cámara. ¿Por qué no ponen al menos una en el acceso?", se pregunta la portavoz de estos vecinos, que además ha aclarado que no quieren que se instalen dentro del cementerio, sino en los accesos, "para respetar la privacidad". Por eso ha señalado que el lugar ideal para poner la cámara sería un aparcamiento público donde según indica, se podría instalar al menos una cámara para controlar quién entra y sale.

La versión del alcalde

Por su parte, el alcalde de Valderrubio, Antonio García, en un principio ha restado importancia a los hechos y ha insinuado a Informativos Telecinco que las denuncias formen parte de una supuesta estrategia política "por la cercanía" de las próximas elecciones municipales, que se celebrarán en 2027. "Una usuaria me dijo que alguien le había roto un plato, pero yo he hablado con el personal responsable del cementerio y no les consta ningún tipo de robo o acto vandálico", ha afirmado García.

Desde el consistorio aseguran haber trasladado la información a la Policía Local y a los responsables del cementerio para intentar solucionar el problema e instan a los vecinos a denunciar los hechos ante las autoridades. No obstante, la versión del alcalde contradice el testimonio de las vecinas, que aseguran haber hablado directamente con él hace varios días y que el regidor aseguró no tener conocimiento de los hechos.

Para ellos lo más desconcertante es la naturaleza selectiva de los robos, lo que les lleva a especular con que el autor o los autores podrían sufrir algún tipo de trastorno que les impulse a cometer estos actos. Mientras, desde la asociación de vecinos esperan a que el Ayuntamiento atienda sus peticiones para evitar que la inseguridad se instale en un lugar tan sensible como el cementerio.