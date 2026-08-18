Manuel Pimentel Granada, 18 AGO 2026 - 12:56h.

El primer temblor ha tenido lugar a las 10:37 horas de este martes con epicentro a 0 kilómetros de profundidad en Gójar

Al menos tres heridos en los múltiples terremotos de Granada: así se han vivido los seísmos

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La tierra ha vuelto a temblar en Granada con una serie de terremotos durante la mañana del martes 18 de agosto, que han dejado por el momento al menos tres heridos leves. Una de las personas heridas, una menor de edad, ha requerido ser trasladada a un centro hospitalario.

El Sevicio de Coordinación de Emergencias de Andalucía 112 ha recibido más de un centenar de llamadas, principalemnte procedentes de la capital y de municipios como Armilla, Ogíjares y La Zubia. "Las llamadas Informan, sobre todo, de desprendimientos y grietas".

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En algunos puntos del Área Metropolitana se han producido breves interrupciones del suministro eléctrico, como en el caso de Monachil y Huétor Vega, aunque la luz ha vuelto a los pocos minutos. Los múltiples terremotos han obligado a desalojar edificios públicos, hoteles y parte de la Alhambra, que se encontraba llena de turistas.

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Hasta cinco réplicas

El primer seísmo ha sorprendido a los granadinos a las 10:37 horas, de magnitud 4.8 (según cálculo revisado oficialmente) n la escala de momento sísmico -escala más moderna que la tradicional de Richter-. Ha sido muy superficial, con epicentro en Gójar (Granada), a 0 kilómetros de profundidad. Es un terremoto que se ha sentido más fuerte que el producido en la madrugada el pasado sábado 15 de agosto y magnitud 4.8, Se ha dejado sentir también en zonas como Almería y Málaga.

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Según la información registada por el Instituto Geológico Nacional, se han producido varias réplicas durante los siguientes minutos, aunque de menor intensidad que el primero. Así, al principal seísmo del martes le han seguido dos réplicas de 2.7 y 2.6, una tercera de 4.0 grados a las 10:53 horas, otra de 2.9 a las 10:57 horas y un nuevo terremoto de magnitud 4.2 a las 11:34 horas. A las 12.39 horas se ha registrado otro temblor, de magnitud 4.0, según el cálculo provisional del IGN.

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Caos y desperfectos en varios puntos de Granada

Uno de los puntos más afectados es en el barrio de Mirasierra, distrito del Zaidín de Granada, donde el muro del tejado de un bloque de viviendas se ha desprendido, causando numerosos daños en vehículos estacionados, ramás y árboles caídos. "'Se ha caído toda la parte de la terraza, coches reventados", expresaba un vecino del edificio dañado. "Casi se nos cae la casa encima", ha contado a Informativos Telecinco una vecina del barrio Fígares, en Granada, que vive en un sexto piso. En otros puntos se han producido importantes grietas en fachadas y en el interior de las viviendas, además de caídas de muebles y objetos, o el desprendimiento de falsos techos en oficinas y establecimientos de todo tipo.

El primer gran terremoto de la jornada se ha producido en horario laboral, por lo que ha pillado a muchas personas en la calle, trabajando, en centros comerciales o gimnasios. Muchos de ellos han tenido que ser desalojados ante el riesgo de desprendimientos, como el Centro Comercial Nevada Shopping de Armilla, donde se ha producido momentos de caos y numerosos daños debido a la rotura de cristales de varios escaparates. También se han desalojado supermercados, hoteles y varios edificios.

Por su parte, la Diputación de Granada ha acordado, como medida preventiva, el cierre al público de todos sus edificios administrativos, museos y de la Ciudad Deportiva, según ha informado en una nota. Así, únicamente permanecerán operativos los centros asistenciales dependientes de la institución provincial, garantizando la atención y los servicios que prestan a sus usuarios. También han sido desalojados temporalmente los Palacios Nazaríes y la Alcanzaba de la Alhambra.

Los temblores han obligado también a reducir la velocidad del metro de Granada por motivos de seguridad, provocando retrasos leves en el servicio de transporte.

Así se han vivido los múltiples terremotos en Granada

Por su parte, muchos usuarios han publicado en las redes fotos de sus casas y vídeos grabados con las cámaras de seguridad que captan el momento del fuerte temblor.

A pesar de que este terremoto ha tenido una magnitud ligeramente inferior al del pasado sábado, ha provocado mayor número de desperfectos y heridos.