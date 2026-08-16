Iván Sevilla 16 AGO 2026 - 19:49h.

"Mi edad cronológica no es la misma que mi edad biológica", nos asegura Guillermo Lachica, que no piensa en jubilarse

"Para mí, el Mediterráneo es como mi casa", nos admite un socorrista que duerme "ocho horas al día" y practica ejercicio

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MálagaGuillermo Lachica está marcando un hito: el de ser el socorrista más longevo del país, aunque ni siquiera estaba al tanto de ello. Tiene 71 años y vigila las playas de la localidad de Torrox (Málaga).

"Me acabo de enterar hace muy poco, no lo sabía", nos admite acerca de esa hazaña en una entrevista con Informativos Telecinco. Sin complejos por ser septuagenario en la profesión que desempeña, asegura: "Me gusta estar rodeado de gente joven".

Con una leve sonrisa, a eso nos añade: "Sospecho que soy el abuelo del club". Su secreto quizás esté en llevar una vida saludable que incluye hacer deporte, con una rutina de entrenamiento diario.

Normalmente dedica "una hora o una hora y media" a montar en bicicleta o correr. Así se le puede ver por las calles del municipio malagueño durante todo el año, practicando un ejercicio que le mantiene en forma.

"Para mí, el Mediterráneo es como mi casa", apunta

"Suelo no trasnochar y duermo mis ocho horas diarias, a veces hasta nueve", nos desvela también sobre otro hábito que tiene para descansar adecuadamente cada noche, recuperando energía para el día siguiente.

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"Mi edad cronológica no es la misma que mi edad biológica", apunta acerca de cómo su estado de salud le permite seguir trabajando como socorrista en época estival. Algo que le encanta, sin previsión de jubilarse.

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"Para mí, el Mediterráneo es como mi casa", nos dice un Guillermo que, sin duda, es un ejemplo para sus compañeros y todos los demás vigilantes de la playa de España.

Al ser de procedencia argentina, pero ya afincado en la Costa del Sol, incluso en su país algunos medios nacionales como 'Clarín' se han hecho eco de esta historia del septuagenario.