La iniciativa del Ayuntamiento de Santander busca concienciar sobre los mensajes poco edificantes de algunas canciones

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"No soy tu baby ni tu premio", "ni me dominas ni decides por mí" o "ni me atas ni me sometes". Estos son algunos de los mensajes seleccionados para una campaña que busca concienciar sobre las letras machistas de algunas canciones. La iniciativa del Ayuntamiento de Santander busca reavivar un debate necesario sobre los mensajes poco edificantes de estas canciones, que muchas veces bailamos o cantamos sin reparar qué dicen.

El Ayuntamiento de Santander ha puesto su granito de arena para centrar el tiro en este problema con una campaña con un título que ya lo dice todo: 'Que el machismo no te haga bailar'. Esta campaña "no pretende censurar canciones ni señalar a artistas", dejan claro a EFE desde el consistorio.

Por una "escucha crítica"

La campaña que está activa desde junio y hasta septiembre, está dirigida especialmente a los jóvenes y su objetivo es fomentar una escucha crítica para identificar estereotipos y comportamientos "que pueden normalizar modelos de relación basados en el dominio, control o sometimiento hacia las mujeres".

El origen de esta campaña está en lo que trasladaron varias personas que se acercaron a los puntos violeta de las fiestas de la ciudad para comentar las letras de determinadas canciones, según ha explicado la edil de Igualdad de Santander, Zulema Gancedo,

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Estos comentarios llevaron al ayuntamiento a una reflexión y a plantearse una iniciativa de sensibilización.

La campaña se ha desarrollado en diferentes puntos de la ciudad, desde el entorno de la Campa de la Magdalena, donde se celebran conciertos en verano, y también otras ubicaciones, como la Virgen del Mar, donde en unos días habrá festivales de música.

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"No soy tu baby ni tu premio"

Los temas seleccionados en la cartelería y material de la campaña, sin identificar títulos ni intérprete, contienen, según la edil, referencias al dominio, al sometimiento y al control de la mujer.

Entre los mensajes que se han destacado figuran frases como "ni soy tu baby ni tu premio", "ni me dominas ni decides por mí" o "ni me atas ni me sometes". "A la hora de hacer la selección de los mensajes ha habido un poco de debate y discusión para buscar el mayor impacto", reconoce Gancedo.

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La responsable municipal defiende que las relaciones afectivas deben construirse "desde el respeto mutuo y la igualdad" y advierte de que la música puede contribuir, junto a otros factores, a normalizar determinados estereotipos no deseables.

La preocupación por este tipo de letras también ha llegado a algunas familias, ya que, según Gancedo, han trasladado al ayuntamiento su incomodidad al escuchar determinadas canciones que cantan sus hijos adolescentes en casa y que "les causan rubor, estupor y un poco de incomodidad" por sus mensajes "desmedidos para la edad de los niños por las cosas que se dicen".

El efecto en redes sociales

La campaña contra las letras machistas sigue activa estas semanas y el consistorio no ha realizado una evaluación definitiva de su impacto entre los jóvenes aún, pero Gancedo asegura que han recibido numerosas reacciones positivas en redes sociales y que, incluso, una empresa de marketing y publicidad de México se ha interesado en replicar la iniciativa.

Al finalizar, está previsto medir la repercusión mediante encuestas y datos de redes sociales, como las visualizaciones y la valoración de los contenidos.

Gancedo insiste en que escuchar una canción no significa asumir su mensaje, pero considera importante que los jóvenes sean conscientes de lo que cantan y reproducen.