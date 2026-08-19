Se registra un nuevo terremoto de magnitud 3 y epicentro en Churriana, Granada

Este temblor se suma a otros siete registrados desde este mediodía en la misma zona, de entre 1,5 y 2,8 de intensidad

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El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 3 con epicentro en Churriana de la Vega (Granada), un temblor sentido por la población en una nueva jornada de actividad sísmica.

Este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha detectado este nuevo terremoto a las 19:31 horas de este miércoles.

Este temblor se suma a otros siete registrados desde este mediodía en la misma zona, de entre 1,5 y 2,8 de intensidad, pero que en su mayoría han sido sentidos por los vecinos por tener un epicentro muy superficial.

La Junta de Andalucía mantiene activa la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico en la provincia de Granada desde el terremoto de intensidad 5 registrado a la 1:04 horas de la madrugada del sábado y con epicentro en Alhendín.